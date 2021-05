Es ist eine Geschichte, die an Tragik nicht zu überbieten ist.

Eishockey-Star Petr Vrana hat mit seinem Klub Ocelari Trinec den Meistertitel in Tschechien eingefahren. Auf der anschließenden Feier brach der Mannschaftskapitän in Tränen aus, allerdings nicht aus Freude.

Ganz im Gegenteil: Der 36-Jährige macht nach einem brutalen Schicksalsschlag aktuell die schlimmste Zeit seines Lebens durch. Vor wenigen Wochen verlor er seine Ehefrau Lindsey bei einem tragischen Unfall.

Anfang März starb die 35-Jährige beim Versuch, den gemeinsamen Hundewelpen von der zu dünnen Eisfläche eines Stausees außerhalb der Stadt Trinec zu retten.

Frau von Eishockey-Star stirbt bei Hunde-Rettung

Beim Versuch brach die Kanadierin selbst ein und konnte nur noch tot geborgen werden. Sie hinterlässt nicht nur ihren Mann Petr, sondern auch den gemeinsamen Sohn Leo (sechs Jahre), dem Vrana auf der Meisterfeier in einem bewegenden Moment seine gewonnene Goldmedaille umhing.

Vrana hatte seine Lindsey bereits vor 17 Jahren in seiner Jugend kennengelernt, genauer gesagt während seiner Zeit in Kanada bei den Halifax Mooseheads. In der NHL absolvierte der Tscheche 16 Spiele für die New Jersey Devils.

In den Meisterschafts-Playoffs hatte sich Trinec in der Final-Serie mit 4:1 gegen Liberec durchgesetzt.