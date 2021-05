Die Kassel Huskies sind ihrem Traum vom Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) durch ein Urteil am grünen Tisch nähergekommen. Play-off-Halbfinalgegner Ravensburg Towerstars muss nach einem positiven Corona-Befund auf Anordnung des örtlichen Gesundheitsamtes in Quarantäne. Dies teilte die DEL2 mit.

Das für Sonntag angesetzt vierte Play-off-Duell in Ravensburg wurde deshalb abgesagt und von der Ligagesellschaft mit 5:0 für die Gäste aus Kassel gewertet. Die Huskies fuhren dadurch ihren dritten Sieg in der Serie ein und dürfen sich über den Finaleinzug freuen. Dort warten entweder der EHC Freiburg oder die Bietigheim Steelers.