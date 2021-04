Der strahlende Sieger des wichtigsten Golf-Turniers der Welt und die umschwärmte Tochter des größten Eishockey-Spielers der Geschichte: Noch vor fünf Monaten konnten sich Dustin Johnson und Paulina Gretzky als Traumpaar des Sports feiern lassen - und nun das!

Bei der 86. Auflage des US Masters in Augusta ist Titelverteidiger Johnson am Cut gescheitert. Paulina Gretzky muss Johnson nun also trösten statt mit ihm zu feiern.

Die schön klingende Story, dass dass die Verbindung in die Gretzky-Familie Johnson stark gemacht hat: Sie hat sich diesmal nicht bestätigt - wobei sich Papa Wayne Gretzky gegen diese Deutung ohnehin schon gewehrt hat.

Dustin Johnson und Paulina Gretzky nach Johnsons Masters-Sieg 2020 © Imago

"Ich bin nicht der DJ-Flüsterer", hatte der die Eishockey-Legende bei USA Today schon im Vorfeld des Masters klargestellt: "Die Leute denken, dass ich ihm die ganze Zeit Ratschläge gebe, das tue ich nicht."

Welche Rolle spielen die Gretzkys stattdessen im Leben des Golfstars?

Paulina Gretzky folgte Mutter ins Showgeschäft

Die 32 Jahre Paulina, ältestes der fünf Kinder von Gretzky und Schauspielerin Janet Jones (Staying Alive, Police Academy 5), ist seit 2012 mit dem 36 Jahre alten Johnson zusammen, sie haben zwei gemeinsame Kinder.

Paulina Gretzky war der Mutter ins Showgeschäft gefolgt, versuchte sich als Model, Schauspielerin und Sängerin - 2003 performte sie, damals 14-jährig, beim NHL Heritage Classic. Sie veröffentlichte mehrere Songs, war in TV-Shows und Filmen zu sehen, unter anderem hatte sie in "Kindsköpfe 2" eine kleine Rolle an der Seite von Adam Sandler, Chris Rock und Kevin James.

Inzwischen haben sich die Prioritäten etwas verschoben, aber nicht zuletzt wegen der schlagzeilenträchtigen Verbindung zu Johnson ist Paulina Gretzky präsent geblieben, bei Instagram sehen fast eine Million Abonnenten ihre Bilder.

Wayne Gretzky spielte Rolle bei Durchbruch von Dustin Johnson herunter

Wie nahe stehen sich Johnson und sein prominenter Quasi-Schwiegervater?

Dazu sagte Wayne Gretzky, der selbst Hobby-Golfer ist, bei USA Today: "Ich bin mehr wie ein Opa, ein Schwiegervater, ein großer Bruder. Wir reden einfach über Familie, Kinder, unsere Termine, über Fernsehen und Sport. Was die meisten Menschen tun. Wir sind Freunde."

Wayne Gretzky (l.) und Dustin Johnson bei einem Turnier 2020 © Imago

Ob er eine Rolle gespielt hat bei Johnsons sportlichem Durchbruch 2016, als dieser die US Open gewann und zum PGA-Spieler des Jahres gekürt wurde?

"Ich habe ihn ermutigt, seinen Anspruch zu erhöhen, sich größere Ziele zu setzen und habe mit ihm darüber geredet, wie hoch der Preis ist, wenn man der absolut Beste sein will", sagte Wayne Gretzky, der zugleich aber betonte: "Er ist in seiner eigenen Welt. Ich bin kein Golfer und er war in den Top 10, ehe ich ihn das erste mal gesehen habe. Ich muss ihm keine Nachhilfe geben."

Jetzt kann Johnson aber womöglich doch einen kleinen Tipp gebrauchen, wie man nach bitteren Niederlagen wieder aufsteht.