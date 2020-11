Köln (SID) - Eishockey-Fans können die deutsche U20-Nationalmannschaft bei der anstehenden WM live im Free-TV verfolgen. MagentaSport zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung während des Turniers im kanadischen Edmonton (25. Dezember bis 5. Januar) sowie die Spiele ab dem Viertelfinale frei empfangbar.

Die deutsche U20-Auswahl mit den Top-Talenten Tim Stützle (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Eisbären Berlin) und John-Jason Peterka (EHC Red Bull München) startet am 25. Dezember gegen Finnland in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Gastgeber Kanada (26.), die Slowakei (28.) und die Schweiz (30.). Zuvor stehen am 21. Dezember gegen Österreich und zwei Tage später gegen Tschechien zwei Testspiele auf dem Programm, die MagentaSport ebenfalls frei überträgt.

"Die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton ist ein absolutes Premiumprodukt im internationalen Eishockey und eine großartige Showbühne für die zukünftigen Superstars", sagte DEB-Präsident Franz Reindl.