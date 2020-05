Wegen Corona müssen natürlich auch die Kufen-Cracks pausieren. Dafür bleibt nun aber Zeit, um den Fans einen tiefen Einblick in die Welt des Eishockey zu geben.

SPORT1 präsentiert am Dienstag den großen Eishockey-Abend!

In der SPORT1-Show N.ICE - Goldis Eishockey-Welt plaudert Nationalspieler Korbinian Holzer mit Rick Goldmann über seine Trade-Erfahrungen in der NHL, warum er 2015 am letzten Tag der Wechselperiode das vielleicht skurillste Telefonat seiner Karriere führte und welche Rolle seine Freundin dabei spielte. (Eishockey - N.ICE - Goldis Eishockey-Welt mit Korbinian Holzer, ab 20.15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

Dazu erklärt er, warum er sich lange Zeit über das Viertelfinal-Aus gegen Tschechien bei der Weltmeisterschaft 2019 ärgerte.

Highlights von diesem Turnier und der WM 2018 gibt es ab 21.15 Uhr auf SPORT1 zu sehen.

Im Anschluss meldet sich erneut Rick Goldmann mit N.ICE - Goldis Eishockey-Welt.

"DIE EISHOCKEY SHOW powered by SPORT1" auf Spotify und in "Apple Podcasts".

Dabei erzählt Marco Nowak von der Düsseldorfer EG von seiner Knieverletzung und was ihm bei der Verletzung noch auf dem Eis als Erstes durch den Kopf ging.

Dazu gibt auch er einen Rückblick auf die WM 2019 und was er von seinem Debüt bei einer Weltmeisterschaft mitgenommen hat. (Eishockey - N.ICE - Goldis Eishockey-Welt mit Korbinian Holzer, ab 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Stream)