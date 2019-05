Vom Eis ans Mikro: DEG-Stürmer Leon Niederberger bastelt weiter fleißig an seiner zweiten Karriere als Musiker.

Mit seinem neuen Song "More than a Memory" tritt der 23-Jährige am Muttertag im ZDF-Fernsehgarten am Mainzer Lerchenberg auf.

"Vor über zwei Millionen Menschen seinen ersten Auftritt zu haben und einen Song zu singen, ist überwältigend. Ich freue mich total auf Sonntag, da wird wirklich ein Traum wahr", sagte Niederberger.

Sein älterer Bruder Mathias flog als Torwart mit dem Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Mittwoch zur WM in die Slowakei.