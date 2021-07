Der spannende Kampf um die Phil Taylor Trophy steht an!

Von 17. bis 25. Juli steigt im Darts das nächste Major-Turnier des Jahres. Im Empress Ballroom des Winter Gardens im englischen Blackpool spielen die 32 besten Spieler der Welt beim Betfred World Matchplay um den nach der WM zweitwichtigsten Titel der Saison. (Darts World Matchplay 2021 von 17. bis 25. LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die Liste der Favoriten ist womöglich so lange wie noch nie. Mit Gabriel Clemens macht sich auch ein Deutscher Hoffnungen auf einen Überraschungscoup.

SPORT1 fasst die wichtigsten Infos zum World Matchplay zusammen.

Modus des World Matchplay

Qualifiziert sind die besten 16 Spieler der Weltrangliste, der PDC Order of Merit. Diese treffen zunächst auf die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die Weltrangliste qualifiziert waren.

Die Duelle der 1. Runde wurden am 9. Juli ausgelost. Clemens bekommt es zum Auftakt mit José de Sousa aus Portugal zu tun. Die weiteren Paarungen ergeben sich aus der Setzliste.

Das gesamte Turnier wird im K.o.-System mit steigender Distanz ausgetragen. In der 1. Runde sind zehn Legs für den Sieg nötig, im Achtelfinale elf, im Viertelfinale 16, im Halbfinale 17 und im Finale 18. (Spielplan und Ergebnisse des Darts World Matchplay 2021)

Eine Besonderheit gibt es bei Gleichstand nach dem eigentlich vorletzten Leg. Dann wird gespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung hat. Maximal werden jedoch fünf Extra-Legs gespielt. Beispielsweise geht es in der 1. Runde, die normalerweise über Best of 19 Legs gespielt wird, höchstens bis 13:12. Beim Stand von 12:12 entscheidet ein Sudden Death Leg.

Favoriten 2021

Ein Topfavorit bei dem seit 1994 ausgetragenen Event ist in diesem Jahr nur schwer auszumachen. Selbstverständlich gehören die Top Drei der Weltrangliste dazu. (Weltrangliste im Darts: Die aktuelle PDC Order of Merit)

Weltmeister Gerwyn Price zeigte sich nach der wegen einer Covid-19-Erkrankung verpassten Premier-League-Saison in guter Verfassung. Der Weltranglistenzweite Peter Wright gewann das letzte Pro-Tour-Turnier vor dem Matchplay - im Finale gegen Michael van Gerwen.

Der Niederländer wartet immer noch auf seinen ersten Titel des Jahres, wird entsprechend hochmotiviert sein.

Zu den aussichtsreichen Kandidaten zählen auch Vorjahressieger Dimitri Van den Bergh, Clemens' Auftaktgegner de Sousa sowie Königsklassen- und Masters-Champion Jonny Clayton.

Aufgrund der Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes und der weiter zunehmenden Qualität in der Weltspitze könnte die diesjährige Ausgabe eine der spannendsten aller Zeiten werden.

Preisgeld

Insgesamt schüttet die PDC ein Preisgeld von 700.000 Pfund (knapp 820.000 Euro) aus. Der Sieger darf sich über 150.000 Pfund und die Phil Taylor Trophy, benannt nach Rekordsieger Phil Taylor, freuen. (Alles Wichtige zum Darts)

Die Preisgeld-Verteilung im Überblick:

Sieger: 150.000 Pfund

Finalist: 70.000 Pfund

Halbfinale: 50.000 Pfund

Viertelfinale: 25.000 Pfund

Achtelfinale: 15.000 Pfund

1. Runde: 10.000 Pfund

So können Sie das Darts World Matchplay LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1

Spiel- und Zeitplan

Samstag, 17. Juli

1. Runde (Best of 19 Legs):

20 Uhr: Vier Spiele - ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Dave Chisnall - Vincent van der Voort

Jonny Clayton - Dirk van Duijvenbode

Gerwyn Price - Jermaine Wattimena

Dimitri Van den Bergh - Devon Petersen

Sonntag, 18. Juli

1. Runde (Best of 19 Legs):

14 Uhr: Vier Spiele - ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Krzysztof Ratajski - Brendan Dolan

Glen Durrant - Callan Rydz

Rob Cross - Ross Smith

James Wade - Luke Humphries

20.30 Uhr: Vier Spiele - ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Joe Cullen - Chris Dobey

Michael Smith - Ryan Searle

Peter Wright - Danny Noppert

José de Sousa - Gabriel Clemens

Montag, 19. Juli

1. Runde (Best of 19 Legs):

20 Uhr: Vier Spiele - ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Daryl Gurney - Ian White

Nathan Aspinall - Mervyn King

Michael van Gerwen - Damon Heta

Gary Anderson - Stephen Bunting

Dienstag, 20. Juli

Achtelfinale (Best of 21 Legs):

20 Uhr: Vier Spiele - ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Cross/R Smith - Durrant/Rydz

Wade/Humphries - Ratajski/Dolan

Price/Wattimena - Clayton/Van Duijvenbode

Van den Bergh/Petersen - Chisnall/Van der Voort

Mittwoch, 21. Juli

Achtelfinale (Best of 21 Legs):

20 Uhr: Vier Spiele - ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

M Smith/Searle - De Sousa/Clemens

Anderson/Bunting - Aspinall/King

Van Gerwen/Heta - Gurney/White

Wright/Noppert - Cullen/Dobey

Donnerstag, 22. Juli

Viertelfinale (Best of 31 Legs):

20 Uhr: Zwei Spiele - ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Freitag, 23. Juli

Viertelfinale (Best of 31 Legs):

20 Uhr: Zwei Spiele - ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Samstag, 24. Juli

Halbfinale (Best of 33 Legs):

20 Uhr: Zwei Spiele - ab 20 Uhr im LIVESTREAM - Highlights ab 23 Uhr im TV auf SPORT1

Sonntag, 25. Juli

Finale (Best of 35 Legs):

21.30 Uhr, ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Alle Partien der 1. Runde

Gerwyn Price (1) - Jermaine Wattimena (*)

Jonny Clayton (16) - Dirk van Duijvenbode

Dimitri Van den Bergh (8) - Devon Petersen

Dave Chisnall (9) - Vincent van der Voort

James Wade (4) - Luke Humphries

Krzysztof Ratajski (13) - Brendan Dolan

Rob Cross (5) - Ross Smith

Glen Durrant (12) - Callan Rydz

Peter Wright (2) - Danny Noppert

Joe Cullen (15) - Chris Dobey

Michael Smith (7) - Ryan Searle

José de Sousa (10) - Gabriel Clemens

Michael van Gerwen (3) - Damon Heta

Daryl Gurney (14) - Ian White

Gary Anderson (6) - Stephen Bunting

Nathan Aspinall (11) - Mervyn King

* ersetzt Mensur Suljovic, der auf seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen verzichtet