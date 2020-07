Das Darts-Powerranking zum Durchklicken:

Trotz der Corona-Pandemie fliegen auch im Jahr 2020 die Pfeile - allerdings ohne Publikum.

In Milton Keynes steigt mit dem World Matchplay (ab 18.7. täglich LIVE im TV und STREAM) das erste große Turnier des Jahres. Zuletzt konnten die Darts-Stars zumindest im Rahmen der Summer Series Turniere spielen. Dennoch sind in diesem Jahr die Kräfteverhältnisse nicht so stark zementiert wie in der Vergangenheit.

Das bietet den Außenseitern die Chance auf eine Überraschung. Aus deutscher Sicht ist dies auch Gabriel Clemens zuzutrauen, obwohl in der ersten Runde bereits Rob Cross auf den Saarländer wartet.

SPORT1 macht den Favoritencheck.