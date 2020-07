Gary Anderson hat sich beim World Matchplay in Milton Keynes das erste Finalticket gesichert.

In einem bis zum Schluss spannenden Match setzte sich der "Flying Scotsman" gegen Michael Smith mit 18:16 durch und darf weiterhin davon träumen, zum zweiten Mal in seiner Karriere beim Matchplay zu triumphieren.

Der 49-Jährige erwischte den besseren Start in die Partie und setzte mit seinem Break zum 4:2 das erste Ausrufezeichen. Danach bestätigte Anderson seine starke Form - besonders aufs Doppel zeigte sich der Schotte zielsicher - und zog auf 8:3 davon.

Doch der "Bully Boy" ließ sich davon nicht beirren und verkürzte mit einem beeindruckenden Lauf auf 7:8. Es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe, bei dem Anderson jedoch die Nase immer wieder leicht vorne hatte und mit mehreren Highfinishes Akzente setzte.

Entscheidung erst in Verlängerung

Anderson, der das Matchplay bereits 2018 gewinnen konnte, sorgte mit dem 14:9 für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch Smith schien immer wieder einen Weg in die Partie zu finden, egalisierte Andersons Vorsprung mit fünf gewonnenen Legs in Folge und stellte auf 14:14, ehe er sogar beim 15:14 erstmals in Führung ging. In der Folge offenbarten beide Halbfinalisten jedoch eine Doppelschwäche.

Erst in der Verlängerung fand der Krimi ums Finale einen Gewinner: Der "Flying Scotsman" legte bei eigenem Aufschlag zunächst vor und machte anschließend mit einem Break den Sack zu. Sein Erfolg spiegelte sich auch in den Statistiken wider: Sowohl mit seiner Checkout-Quote von 42.5 % als auch mit dem 3-Dart-Average von 97.97 hatte er gegenüber Smith (33.33%/94.02) die Nase vorne.

Lediglich bei den 180ern war Smith Anderson weit voraus: Während der Gewinner von 2018 nur sieben mal die höchste Punktzahl mit drei Darts erzielte, legte der Engländer stolze 14 davon auf.

Die Halbfinal-Duelle im Überblick:

Gary Anderson - Michael Smith 18:16

Glen Durrant - Dimitri van den Bergh