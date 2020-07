Am Dienstagabend wird es wieder ernst für Gabriel Clemens.

Beim World Matchplay trifft "Gaga" Clemens im Achtelfinale auf den Polen Krzysztof Ratajski (Darts: World Matchplay ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream).

Nach dem sensationellen 10:8-Sieg gegen Ex-Weltmeister und Titelverteidiger Rob Cross visiert der Deutsche den Einzug in das Viertelfinale an. Einfach wird dies aber keineswegs. Sein Gegner zeigte in seiner ersten Partie gegen Jermaine Wattimena eine souveräne Vorstellung und siegte mit 10:4. Die Partie von Clemens gegen den Polen bildet den Abschluss des vierten Wettkampftages.

Clemens nach seinem Monster-Sieg: "Es war Sch***!"

Van Gerwen tritt gegen Whitlock an

Bereits zuvor kommt es zu diversen Top-Begegnungen.

So fordert unter anderem Gary Anderson James Wade heraus. Auch Michael "Bully Boy" Smith tritt wieder an das Oche. Er tritt gegen "The Gentle" Mensur Suljovic an.

In der Partie vor Clemens zeigt sich am Abend dann Superstar Michael van Gerwen. "MvG" bekommt es mit dem Australier Simon Whitlock zu tun.

Noch ein Spiel aus Runde eins

In den Abend starten werden ab 19.10 Uhr Nathan Aspinall und Dimitri van den Bergh. Sie bestreiten die letzte Partie der ersten Runde.

32 Spieler kämpfen beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres nach der WM bis 26. Juli in Milton Keynes (Großbritannien) um den Turniersieg und um ein Gesamtpreisgeld von 700.000 Pfund (INFO: So läuft das World Matchplay).

Mit dabei sind die Top 16 der PDC Order of Merit, hinzu kommen 16 Qualifikanten, die sich über die Rangliste der Pro Tour qualifiziert haben.

Die Spiele vom Dienstag im Überblick:

1. Runde:

Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh

Achtelfinale:

Michael Smith - Mensur Suljovic

Gary Anderson - James Wade

Michael van Gerwen - Simon Whitlock

Gabriel Clemens - Krzysztof Ratajski

So können Sie das World Matchplay LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1.de