James Wade gegen Keegan Brown - oder einfach nur WOW!

Die beiden Engländer lieferten sich einen Darts-Krimi der Extraklasse, an dessen Ende James Wade mit 12:10 das Glück auf seiner Seite hatte.

Anzeige

Zu Beginn sah alles nach einer klaren Sache für "The Machine" aus. Früh führte Wade mit 4:0 und Brown kämpfte mehr mit sich selbst als mit dem Gegner. Aber nach der Pause wirkte "The Needle" wie verändert. Fünf Legs holte er sich in Folge und ging mit 5:4 zum ersten Mal in diesem Match in Führung.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der fast schon folgerichtig in die Overtime ging. Bei 10:9 für Brown wirkte Wade schon fast am Ende. Aber der World-Matchplay-Sieger von 2007 hatte noch eine passende Antwort im Köcher. Mit drei Legs in Serie drehte er nicht nur das Match, sondern holte sich damit auch den entscheidenden Punkt zum 12:10.

Ausschlaggebend für den Sieg Wades war am Ende die überragende Checkout-Quote. Ganze 57,14 Prozent (12/21) seiner Checkout-Chancen nutzte Wade, während sich Brown zwar mehr Legdarts erspielte, aber nur 37,04 Prozent (10/27) nutzen konnte.

Ratajski zaubert eine Gala auf die Scheibe

Krzysztof Ratajski startet ein echtes Darts-Feuerwerk und fliegt geradezu in die nächste Runde. Mit 10:4 überrollte er Jermaine Wattimena regelrecht.

Dabei zeigte der Niederländer keine schlechte Leistung. Immerhin standen für "The Machine Gun" am Ende ein 3-Darts-Average von 96,7 Punkten und 30 Mal mindestens 100 Punkte mit seinen drei Darts. Aber gegen den überragenden Average von 107,53 Punkten war heute kein Kraut gewachsen.

Der Spielplan des Darts World Matchplay zum Downloaden und Ausdrucken für zu Hause

Dazu zauberte "The Polish Eagle" auch noch sechs 180er aus dem Ärmel. Da nützte auch die perfekte Checkout-Quote Wattimenas nichts, da er einfach zu selten die Chance für den Leggewinn bekam.

Whitlock lässt Joyce keine Chance

Im ersten Match des World Matchplays 2020, das wegen Corona zum ersten Mal nicht in Blackpool, sondern in Milton Keynes stattfindet, feiert Simon Whitlock einen mehr als souveränen 10:4-Erfolg gegen Ryan Joyce. (Darts World Matchplay auf SPORT1 im Free-TV und im Stream).

Der Australier startete furios und ging schnell mit 3:0 in Führung. Allerdings musste er im dritten Leg einen kritischen Moment überstehen. Gleich sechs Legdarts verpasste "The Wizard". Da Joyce diese Schwäche aber nicht nutzen konnte, zog Whitlock nochmal seinen Kopf aus der Schlinge.

In den folgenden beiden Legs ließ der Engländer aber sein Können aufblitzen und konnte auf 2:3 verkürzen. Danach war "Rentless" mit seinem Latein jedoch am Ende. Zwar zeigte er sich am Ende mit einem 3-Darts-Average von 90,11 Punkten knapp besser als der Australier (89,96), konnte mit seiner Checkout-Quote von 28,57 Prozent jedoch nicht mehr ernsthaft angreifen.

Am Ende siegte Whitlock mit fünf 180ern und 15 Mal 140 Punkte oder besser mehr als verdient.

Der Zeitplan des World Matchplay 2020

Die erste Runde findet von Samstag bis Montag statt.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Die Achtelfinals werden Dienstag (ab 19 Uhr) und Mittwoch (ab 20 Uhr) gespielt.

Am Donnerstag und Freitag nächster Woche folgen die Viertelfinals (ab 20 Uhr).

Die Halbfinals steigen am Samstag, 25. Juli, ab 21 Uhr. Zum großen Finale kommt es am Sonntag, 26. Juli, ab 21.30 Uhr.