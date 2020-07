Das lange Warten hat ein Ende!

Mit den ersten Spielen der ersten Runde des World Matchplay (Darts: World Matchplay ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream) kehrt der Darts-Sport aus der langen Corona-Zwangspause zurück. 32 Spieler kämpfen beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres nach der WM bis 26. Juli in Milton Keynes (Großbritannien) um den Turniersieg und um ein Gesamtpreisgeld von 700.000 Pfund (INFO: So läuft das World Matchplay).

Mit dabei sind die Top 16 der PDC Order of Merit, hinzu kommen 16 Qualifikanten, die sich über die Rangliste der Pro Tour qualifiziert haben.

Der Spielplan des Darts World Matchplay zum Downloaden und Ausdrucken für zu Hause

Gleich am ersten Abend werden einige Topspieler ans Oche gehen. Der Weltranglistenerste und zweifache World-Matchplay-Sieger (2015 und 2016) Michael van Gerwen bekommt es in seinem Auftaktspiel mit Brendon Dolan zu tun. Ex-Weltmeister Gary Anderson ist in der Auftakt-Session gegen Justin Pipe gefordert.

Zudem spielen die Gesetzten James Wade (Nr. 9), Krzysztof Ratajski (13) und Simon Whitlock (16).

Qualifikant Gabriel Clemens wird sein Erstrundenspiel am Sonntag bestreiten. Bei seiner World-Matchplay-Premiere wartet auf den "German Giant" das Hammer-Duell gegen Titelverteidiger Rob Cross.

Die Samstagsspiele in der Übersicht:

Simon Whitlock (16) - Ryan Joyce

Krzysztof Ratajski (13) - Jermaine Wattimena

James Wade (9) - Keegan Brown

Michael van Gerwen (1) - Brendan Dolan

Gary Anderson (8) - Justin Pipe

So können Sie das World Matchplay LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1.de