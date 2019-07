Gary Anderson ist beim World Matchplay in Blackpool (täglich LIVE im TV) sensationell in der zweiten Runde gescheitert.

Der "Flying Scotsman" unterlag Merwyn King mit 8:11 und kann damit seinen Titel nicht mehr verteidigen.

Anzeige

Der Schotte, der nach seiner langen Pause wegen Rückenproblemen zu Beginn des Jahres noch nicht zu alter Form zurückgefunden hat, zeigte gegen King Höhen und Tiefen.

Einen zwischenzeitlichen 2:6-Rückstand drehte er nach fünf Leggewinnen in Folge und führte plötzlich 7:6. Anschließend vergab er auch wegen einer schwachen Doppelquote von 36 Prozent diverse Legdarts und musste sich King (Quote: 55 Prozent) letztlich verdient geschlagen geben.

King mit kuriosem Fehler

"The King" sorgte beim Stand von 5:2 für eine kuriose Panne: Bei 120 Punkten Rest traf er zweimal die Triple-20 und überwarf sich damit. Leggewinne sind nur über die Doppelfelder möglich.

Auch Vorjahresfinalist Mensur Suljovic ist gescheitert. Der Österreicher, im vergangenen Jahr erst im Finale gegen Anderson unterlegen, verlor gegen James Wade mit 11:13 und verpasste den Einzug ins Viertelfinale beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres.

Suljovic setzte sich nach ausgeglichenem Start ab und führte mit 8:5, verlor anschließend jedoch vier Legs in Folge. Vor allem beim Auschecken erwies sich "The Machine" in Topform, Wade gelangen zwei Highfinishes (über 100 Punkte) bei einer Doppelquote von 43 Prozent.

Jetzt das Starterset sichern – hier geht’s zum SPORT1-Darts-Shop | ANZEIGE

Suljovic zeigt Nerven

Suljovic ließ vor allem gegen Ende des Matches mehrere Möglichkeiten aus und musste sich knapp in der Verlägerung geschlagen geben. Beim Drei-Darts-Average (93,9 zu 92,9) waren beide Kontrahenten fast gleichauf.

Zum Abschluss des Tages misst sich Weltmeister Michael van Gerwen mit dem amtierenden BDO-Weltmeister Glen Durrant.

Zum Auftakt des Achtelfinals war der einzige deutsche Teilnehmer Max Hopp in einem weiteren Krimi an Michael Smith gescheitert.

Die Ergebnisse des Tages im Überblick:

Michael Smith - Max Hopp 12:10

James Wade - Mensur Suljovic 13:11

Gary Anderson - Merwyn King 8:11

Michael van Gerwen - Glen Durrant