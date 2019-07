Beim World Matchplay in Blackpool löst Rob Cross in einer Nervenschlacht das Ticket für das Halbfinale. Mit 16:14 setzt er sich gegen seinen Landsmann Stephen Bunting durch, der den PDC-Weltmeister von 2018 nach einem mega Comeback am Rande der Niederlage hatte.

Wenn Stephen Bunting beim diesjährigen World Matchplay ans Oche tritt, ist Drama garantiert. Bereits im ersten Spiel setzte er sich erst nach dem Entscheidungsleg mit 13:12 gegen Gerwyn Price durch, um im Achtelfinale das nächste Drama zu liefern.

Bunting garantiert Spannung

Gegen Ian White setzte er sich mit 14:12 durch, nachdem er bereits mit 4:9 hinten lag. Auch gegen Rob Cross lag der BDO-Weltmeister von 2014 mit 4:9 zurück, um dann richtig aufzudrehen. Während Cross bis dahin eine starke Performance bot und seinem Landsmann ein Break nach dem anderen abluchste, zeigte sich Bunting nun wie ausgewechselt.

Mit einem 11-Darter verkürzte er zum 7:9 und setzte "The Voltage" immer stärker unter Druck, der seinerseits Nerven zeigte. Beim 11:11 glich der Mann von St. Helens aus und es wurde endgültig zum Thriller.

Duell auf höchstem Niveau

Nachdem beide ihre Schwächephasen hatten, lieferten sie in der Crunchtime Darts vom Feinsten. Bulls Finish, Shanghai-Finish, 180er - weder Cross noch Bunting geizten mit spektakulären Höchstleistungen.

Aber am Ende hatte Cross das Glück auf seiner Seite und zog ins Halbfinale ein. 13 180er und ein 3-Average von 101.83 waren schlussendlich etwas zu viel für Bunting, der aber mit sieben 180ern und einem 3-Average von 95.62 ebenfalls eine starke Leistung ablieferte.

Cross lobt Bunting

Nach dem Match war Cross kritisch mit seiner Leistung. "Am Ende habe ich ein paar Doppel verpasst. Dann machen Kleinigkeiten den Unterschied. Ich wollte unbedingt gewinnen und bin so konzentriert geblieben", gab er sich bei SPORT1 selbstkritisch.

Für seinen Gegner, der im vergangenen Jahr über seinen Rücktritt vom Darts nachdachte, nachdem er aus den Top-16 gefallen war, hatte er aber noch ein Lob übrig. "Stephen ist definitiv zurück."

Im letzten Viertelfinale duellieren sich nun Peter Wright und Daryl Gurney um den letzten Platz im Halbfinale.

Die Viertelfinale im Überblick:

Michael Smith - Mervyn King 16:11

Glen Durrant - James Wade 16:7

Rob Cross - Stephen Bunting 16:14

Peter Wright - Daryl Gurney

Die Halbfinale im Überblick:

Glen Durrant - Michael Smith

Rob Cross - Wright/Gurney