Deutschlands größte Darts-Hoffnung Max Hopp hat beim World Matchplay im englischen Blackpool bei seiner zweiten Teilnahme erstmals das Achtelfinale erreicht.

Der 22-Jährige gewann gegen den Engländer Dave Chisnall 11:9 und trifft am Dienstag auf den Sieger der Partie zwischen Vizeweltmeister Michael Smith und Jamie Hughes (beide England). Durch den Sieg hat Hopp ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Pfund (rund 16.690 Euro) sicher.

"Es war ein Thriller. Ich habe mich in das Spiel hineingekämpft", sagte Hopp, der den Sieg als einen der fünf größten seiner bisherigen Karriere einordnete, bei Sky UK: "Es war ein großer Sieg für mich. Nun freue ich mich schon auf Dienstag."

Hopp und sein 16 Jahre älterer Gegner lieferten sich von Beginn an eine Partie mit vielen Wendungen. Den besseren Start erwischte der "Maximiser", dem gleich im ersten leg ein Break gelang. Chisnall, Zwölfter der Weltrangliste, konterte jedoch postwendend. Bis zum 4:4 verlief die Partie ausgeglichen.

Mit drei gewonnenen Legs in Folge konnte sich "Chizzy" erstmals entscheiden absetzen. Hopp spielte in dieser Phase nicht sein bestes Darts, behielt aber die Nerven und startete ein Comeback. Zwei Breaks später sah er sich selbst auf der Siegerstraße, diesmal war es Chisnall der mit zwei gewonnene Legs wieder alles Reine rückte und mit 9:8 in Führung ging.

Das Ende der Partie war dann an Dramatik kaum zu überbieten.

Das World Matchplay ist nach der WM das wichtigste Major-Turnier im Profidarts. Es wird seit 1994 im Winter Gardens von Blackpool ausgetragen und ist in diesem Jahr mit 700.000 Pfund (rund 779.000 Euro) dotiert. Titelverteidiger ist der Schotte Gary Anderson, der in seinem Auftaktmatch am Samstag Danny Noppert (Niederlande) bezwungen hatte.