Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat beim World Grand Prix in Dublin das Finale erreicht.

Im Halbfinale setzte sich der niederländische Superstar gegen den Engländer Chris "Hollywood" Dobey durch, der als Schützling von Gary Anderson gilt.

"MvG" reichte beim souveränen 4:0-Erfolg ein Drei-Dart-Schnitt von 91 Punkten, da es sein Gegner lediglich auf 83 Zähler brachte. Während Dobey bei der Checkout-Quote leicht die Nase vor hatte (50 Prozent), trumpfte "Mighty Mike" mit einem High Finish von 156 Punkten auf.

Im Endspiel am Samstagabend trifft Titelverteidiger van Gerwen auf Dave Chisnall.

Chizzy glänzt mit 170er Finish

Der Engländer hatte sich im ersten Match des Abends gegen seinen Landsmann Glen "Duzza" Durrant mit 4:1 durchgesetzt.

Der nach einem Leistungstief wiedererstarkte "Chizzy" glänze dabei mit einem High Finish von 170 Punkten und einer Checkout-Quote von 57 Prozent.

Bei einem Drei-Dart-Average von 91 Zählern warf er sieben Mal drei perfekte Darts - eine Leistung, mit der mit er seinem Finalgegner van Gerwen auf Augenhöhe liegt.

Double In, Double Out in Dublin

Der World Grand Prix ist das einzige Turnier des Jahres, dass mit einem Wurf auf das Doppelfeld ein Leg eröffnet und auch selbiges Feld zum Beenden des Legs fordert.

In der Fachsprache wird der Modus "Double In, Double Out" genannt. (SERVICE: Das Darts-Vokabular)

Die Ergebnisse der Halbfinal-Spiele im Überblick

Glen Durrant - Dave Chisnall 1:4

Michael van Gerwen - Chris Dobey 4:0

