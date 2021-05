Die Fan stehen in der Unibet Premier League of Darts kurz vor dem Comeback.

Ab dem 28. Mai sind die Anhänger von Michael van Gerwen, Peter Wright und Co. wieder zugelassen, die Playoffs sollen von einem Live-Publikum bejubelt werden. Wie die PDC am Freitag mitteilte, waren die Tickets für die anstehenden Events schon am ersten Tag nach Verkaufsstart vergriffen.

Geschäftsführer Matt Porter sagte: "Wir können es kaum erwarten - es sind die besten Nachrichten, die wir in den letzten 15,16 Monaten hatten."

Ausgetragen werden die finalen Spiele in der Marshall Arena in Milton Keynes. Man werde die Halle "Covid-sicher" machen.