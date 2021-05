Diese beiden Duelle waren eines Halbfinales mehr als würdig und nichts für schwache Nerven: (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Anzeige

Jonny Clayton hat nach einem furiosen Match in der Unibet Premier League of Darts Superstar Michael van Gerwen den Einzug ins Finale und dem Niederländer damit auch die Chance auf dessen ersten Titel in 2021 vermasselt.

"The Ferret" behielt im Duell mit Mighty Mike nach einem wahren Break-Festival mit 10:8 die Oberhand und trifft im Finale im englischen Milton Keynes nun auf José de Sousa, für den es ebenfalls die Debüt-Saison in der Königsklasse ist. (das Finale JETZT IVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Der Portugiese rang nach einem Thriller Nathan Aspinall mit 10:9 nieder. De Sousa checkte dabei eine 120, nutzte seinen zweiten Match-Dart und beendete die Partie auf die Doppel-6.

Kurios: Zwischenzeitlich hatte sich "The Special One" einmal mehr einen Rechenfehler erlaubt, das ein Happy End aber nicht verhinderte.

Clayton wiederum hatte erst am Donnerstag am 16. Spieltag sein und zugleich das letzte Ticket für die Playoffs gebucht nach einem Sieg über Dimitri Van den Bergh. Die Auseinandersetzung mit van Gerwen wog hin und her. Sechsmal konnten beide Spieler ihren Aufschlag nicht behaupten.

Der dreimalige Weltmeister und fünfmalige Premier-League-Champion Van Gerwen, ohnehin mit einer Saison voller Auf und Abs, zeigte sich nach seiner Niederlage zerknirscht, sagte bei der PDC: "Ich bin wieder auf dem richtigen Weg, aber es liegt noch viel harte Arbeit vor mir."

Das Halbfinale der Unibet Premier League of Darts im Überblick:

Halbfinale Best-of-19

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 8:10

José de Sousa - Nathan Aspinall 10:9

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

MEHR IN KÜRZE!