Was für eine De-Sousa-Gala!

Am 16. und letzten Spieltag der Endrunde in der Marshall Arena in Milton Keynes startete José De Sousa ein wahres Darts-Feuerwerk und fertige Nathan Aspinall mit 8:3 ab. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Seinen Erfolg krönte der Portugiese mit der Einstellung eines zehn Jahre alten Rekords von Gary Anderson. Dessen 79 180er egalisierte "The Special One" im dritten Leg und legte damit den Grundstein zum 2:1. (Alles zur Unibet Premier League)

Aber auch der Engländer zeigte Darts auf höchstem Niveau und holte sich seinen verlorenen Anwurf aus dem ersten Leg - den sich De Sousa mit dreimal Tops zum Checkout sicherte - mit einem 152er Highfinish.

Überhaupt war der Beginn von verlorenen Anwürfen geprägt. Erst im sechsten Leg konnte De Sousa erstmals seinen Anwurf durchbringen und mit 4:2 in Führung gehen. Danach war der Widerstand von "The Asp" gebrochen und der Grand-Slam-of-Darts-Sieger von 2020 gewann vier Legs in Folge und machte vom 4:3-Zwischenstand den Sieg klar.

Damit überholt De Sousa in der Tabelle den Engländer auf den letzten Drücker und springt auf Rang zwei. Aspinall zieht als Dritter in das Halbfinale ein. (Unibet Premier League: Tabelle)

Bitteres Ende für Gary Anderson

Das Aus des Schotten in der Unibet Premier League war bereits vor dem letzten Spieltag besiegelt. Aber die 6:8-Pleite gegen den ebenfalls bereits vorher ausgeschiedenen James Wade schmerzt doppelt.

Einerseits war es die vierte Pleite in Folge für den "Flying Scotsman". Zum anderen hätte der 50-Jährige zumindest ein Remis im Topduell mit dem UK-Open-Sieger verdient gehabt. Aber beim Stand von 6:7 verpasste er das Bull zum Ausgleich. Wade sagte Danke und checkte seinerseits 94 zum entscheidenden achten Leg aus.

Dabei lieferten sich der Weltranglistensechste Anderson und die Nummer vier Wade ein Duell auch höchstem Niveau. Andersons 3er-Average von 100,52 Punkten unterbot der Engländer mit seinen ebenfalls starken 99,51 Punkten nur knapp

Allerdings wackelten beide Kontrahenten bei den Checkouts. Gerade einmal 40 Prozent (6/15) Chancen zum Leggewinn konnte Anderson nutzen, bei Wade waren es immerhin 44 Prozent (8/18).

Damit beendet Gary Anderson die diesjährige Premier League auf Rang acht, James Wade belegt Rang sieben.