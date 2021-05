Die Unibet Premier League of Darts geht in die entscheidende Woche - und darf dabei endlich wieder Fans begrüßen. (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Der 13. Spieltag der Königsklasse war das erste Darts-Events in diesem Jahr, bei dem Zuschauer erlaubt waren. Bis zu 1000 Fans fieberten in der Marshall Arena in Milton Keynes mit ihren Darts-Stars mit und haben dabei spannende Partien zu sehen bekommen.

Im ersten Spiel des Abends hat Gary Anderson von Jonny Clayton mehr als deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen. "The Flying Scotsman" kassierte eine herbe 1:8-Klatsche. Bis zum 1:1 konnte der Schotte noch mithalten, in der Folge reichte es aber zu keinem einzigen Leg mehr.

Clayton freut sich über Fans

Ein Blick auf die Statistiken verrät: Beim Average war Clayton nicht einmal überlegen, obwohl der Waliser im Schnitt 101.24 Punkte ans Oche zauberte. Denn Anderson setzte mit 104.48 Punkten noch einen drauf. Dafür hatte der 50-Jährige mit einer eklatanten Doppel-Schwäche zu kämpfen. Seine Checkout-Quote lag bei desaströsen 12.5 Prozent, während Clayton 57.14 Prozent seiner Versuche auf die Doppel traf.

Die Freude bei "The Ferret" über seinen Sieg war groß. Noch größer war sie allerdings über die Rückkehr der schmerzlich vermissten Fans.

"Endlich wieder vor Zuschauern aufzutreten und gut zu spielen, war alles, was ich wollte. Wenn ich meinen Job mache, schaffe ich es hoffentlich unter die besten Vier. Die Zuschauer waren super, tolle Atmosphäre. Überragend", erklärte Clayton gegenüber SkySports, während die Stimmung in der Marshall Arena überkochte.

De Sousa zieht an Van den Bergh vorbei

José de Sousa hat sich derweil in einem knappen Match mit 8:6 gegen Dimitri Van den Bergh durchgesetzt und ist in der Tabelle am Belgier vorbeigezogen.

Der Portugiese erwischte den klar besseren Start in die Partie und ging schnell mit 4:1 in Führung. So einfach wollte sich "The Dreammaker" aber nicht geschlagen geben und kämpfte sich trotz eines zwischenzeitlichen 3:6-Rückstands auf 6:7 ran. Am Ende reichte es aber nicht ganz, um de Sousa zu stoppen.

"Ich möchte mich bei den Fans bedanken. Es ist toll, euch wieder hinter uns zu haben. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das war gut. Ich arbeite so hart dafür. Ich fühle mich gut. In der Premier League einen Sieg zu feiern, ist großartig", so "The Special One" nach dem Duell.

Die Ergebnisse des 13. Spieltags im Überblick:

Jonny Clayton - Gary Anderson 8:1

José de Sousa - Dimitri Van den Bergh 8:6

