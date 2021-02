Die Unibet Premier League of Darts (alle Spieltag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) startet auch 2021 ohne Zuschauer. Das gab die PDC am Montag bekannt.

Nach dem Beginn der Corona-Pandemie war bereits die Saison im vergangenen Jahr nach langer Pause im Sommer und Herbst und unter Ausschluss der Fans zu Ende gespielt worden.

Darüber hinaus veröffentlichte der internationale Darts-Verband die ersten Termine. Wie in der Endphase der Ausgabe 2020 werden auch dieses Jahr mehrere Spieltage in einer Woche ausgetragen.

Judgement Night steigt am 22. April

Alle bereits terminierten Spieltage steigen in der Marshall Arena in Milton Keynes. Los geht es am Montag, 5. April. Bis Freitag, 9. April werden täglich weitere vier Spieltage ausgetragen.

Die Spieltage 6 bis 9 inklusive der Judgement Night, in der die beiden am schlechtesten platzierten Spieler rausfliegen, sind für 19. bis 22. April angesetzt.

Wann die restlichen sieben Gruppenspieltage sowie die Playoffs stattfinden, ließ die PDC noch offen.

Premier League 2022 gastiert wieder in Berlin

Dafür hat die Professional Darts Corporation bereits alle Termine für die Saison 2022 bekannt gegeben. Auftakt ist am Donnerstag, 3. Februar in Cardiff.

Der 4. Spieltag am 24. Februar steigt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Am 26. Mai wird der Premier-League-Champion 2022 in Newcastle gekrönt.

Dieses Jahr kämpfen Titelverteidiger Glen Durrant, Nathan Aspinall, Rekordsieger Michael van Gerwen, Gary Anderson, Weltmeister Gerwyn Price, Dimitri Van den Bergh, José de Sousa, Jonny Clayton, Peter Wright und Rob Cross um den begehrten Titel.