Die PDC hat die Teilnehmer an der Unibet Premier League 2021 bekannt gegeben.

Neben WM-Finalist Gary Anderson und Weltmeister Gerwyn Price sind auch die über die Weltrangliste gesetzten Michael van Gerwen, Peter Wright und Rob Cross dabei.

Darüber hinaus nominierte der Darts-Weltverband Vorjahressieger Glen Durrant, World-Matchplay-Champion Dimitri Van den Bergh, Nathan Aspinall und etwas überraschend Grand-Slam-Sieger José de Sousa. Der letzte Spieler wird noch nach "The Masters", das Ende Januar stattfinden soll, bekannt gegeben.

Mehrere Stars wie Smith fehlen

Für Van den Bergh und de Sousa ist es die erste Teilnahme an der Premier League, wenngleich Van den Bergh 2019 schon einmal als Contender mitwirkte.

Bisher überraschend nicht mit dabei ist Michael Smith, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils in seinem Auftaktmatch der WM scheiterte. Auch der Nordire Daryl Gurney schaffte es diesmal nicht in die elitäre Auswahl, wie auch James Wade und Van-Gerwen-Schreck Dave Chisnall.

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Ausgaben wird die Königsklasse des Darts wieder mit zehn festen Teilnehmern ausgetragen. 2019 und 2020 hatten unterschiedliche Contender an den ersten Spieltagen die Möglichkeit, mit je einem Match Premier-League-Luft zu schnuppern.

Die Premier League sollte von Februar bis Mai ausgetragen werden, das Finalturnier mit den besten Vier der Gruppenphase steigt erstmals in Berlin. Allerdings wird der Start wegen der aktuellen Corona-Lage und der damit verbundenen Regeln wohl auf ein Datum rund um Ostern verschoben.

Cardiff, Dublin, Newcastle, Rotterdam, Exeter, Belfast, Nottingham, Manchester und Brighton sind als Stationen vorgesehen.