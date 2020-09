Die Darts-Sensation ist perfekt!

Michael van Gerwen unterlag am 16. Spieltag der Unibet Darts Premier League sang- und klanglos gegen Daryl Gurney mit 2:8. Damit steht fest, dass die Playoffs in diesem Jahr ohne den Dominator der vergangenen Jahre stattfinden werden.

Seit seinem Debüt bei dem prestigeträchtigen Einladungsturnier 2013 hatte van Gerwen immer mindestens das Finale erreicht. Fünfmal gewann er das Turnier bislang, in den vergangenen vier Jahren sogar in Folge. In diesem Jahr aber erreichte der langjährige Dominator nur selten seine Bestform

MvG fand zu keiner Phase zu seinem Spiel und gewann so nur zwei Legs. Durch die Niederlage des Niederländers steht fest, dass die beiden Schotten Gary Anderson und Peter Wright die Playoffs erreicht haben (Tabelle der Unibet Darts Premier League).

Nach dem Sieg am Vortag gegen Anderson hatte der dreimalige Weltmeister noch gesagt, dass kein Spieler mental so stark sei wie er. Davon war am Abend in Milton Keynes jedoch rein gar nichts zu sehen.

Van Gerwen mit Katastrohenstart

Van Gerwen wirkte gehemmt, seine Körpersprache entsprach nicht der eines Champions. Dazu erwischte er einen katastophalen Start in das Spiel.

Gurney, der bereits seit Tagen keine Chance mehr auf das Top 4 hatte, gelang gleich ein Break. Van Gerwen vergab im dritten Leg insgesamt sechs Chancen, um auf 1:2 zu verkürzen. Gurney nahm das Geschenk dankend an, baute auf 3:0 und dann sogar auf 6:0 aus.

Erst dann holte sich MvG sein erstes Leg. Eine Wende führte das aber nicht mehr herbei. Ohne große Gegenwehr ergab sich van Gerwen in sein Schicksal.

Für ihn ist es die Fortsetzung seiner schwachen Ergebnisse nach der Corona-Pause. Beim World Matchplay im Juli scheiterte er überraschend in der zweiten Runde an Simon Whitlock, seit dem Restart in der Premier League entschied er nur vier von acht Partien für sich.

Nachdem er nach der Niederlage seine Backen aufblies, verließ er mit gesenktem Kopf die Bühne.

Wright überholt Landsmann Anderson

Peter Wright erschien zu seinem letzten Hauptrundenspiel gegen Michael Smith mit einem Lächeln im Gesicht auf der Bühne. Durch van Gerwens Niederlage stand bereits fest, dass er beim großen Finale am 22. Oktober dabei sein wird.

So entwickelte sich eine lockere Partie zwischen dem Weltmeister und dem "Bully Boy". Sichtlich gelöst zog Wright auf 4:1, wenig später auf 7:2 davon. Smith startet zwar mit drei gewonnenen Legs in Serie noch ein kleines Comeback, zu wenigstens einem Punkt sollte es für den bereits zuvor ausgeschiedenem Smith nicht reichen.

Wright verdrängte durch den Sieg seinen Landsmann Anderson vom zweiten Tabellenplatz.

Price wahrt Playoff-Chance

Der Weltmeister war im ersten Spiel des Abends beim 2:8 gegen Gerwyn Price chancenlos. Nach seiner zweiten Niederlage binnen zwei Tagen musste Anderson noch um den Playoff-Einzug bangen, durch van Gerwens Niederlage war er aber dann qualifiziert.

Price wahrte zumindest die Chance auf das Top 4. Der "Iceman" zeigte eine starke Leistung, was sich vor allem an seinem starken Drei-Dart-Average von 107,7 Punkten zeigte.

Ob er in die Playoffs einziehen wird, entscheidet sich im letzten Hauptrundenspiel zwischen nathan Aspinall und Glen Durrant (jetzt LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 16. Spieltag im Überblick:

Gerwyn Price - Gary Anderson 8:2

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 8:2

Peter Wright - Michael Smith 8:5

Nathan Aspinall - Glen Durrant