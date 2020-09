In der Unibet Darts Premier League rückt die Entscheidung in der Gruppenphase näher. Nur noch vier Spieltag stehen aus, ehe das Quartett feststeht, dass sich am 22. Oktober in London um den Titel streiten wird.

Heute steht der 13. Abend (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) in Milton Keynes an. Möglicherweise steht danach der erste Teilnehmer der Playoffs dann schon fest.

Anzeige

Sollte Glen Durrant sein Match gegen Michael Smith zu Beginn der Session gewinnen, wäre der Überraschungsmann der Saison nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. (Tabelle der Unibet Darts Premier League)

Van Gerwen trifft auf Wright

Smith wäre seinerseits gerne der Spieler, der Durrant dessen erste Niederlage seit dem dritten Spieltag und die zweite überhaupt beibringt. Denn "BullyBoy" ist nach drei Pleiten aus den letzten vier Spielen auf Rang sieben abgerutscht und steht mächtig unter Druck.

Im zweiten Spiel des Abends bekommt es der Tabellenzweite Gary Anderson mit Schlusslicht Daryl Gurney zu tun. Dem Nordiren droht bei einer weiteren Niederlage die letzte Chance auf die K.o.-Runde zu entgleiten.

Anschließend findet das Topspiel der 13. Runde statt. Titelverteidiger Michael van Gerwen trifft in der Neuauflage des WM-Finals 2020 auf Weltmeister Peter Wright.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Aspinall fordert Price

Der Niederländer befindet sich als Dritter mit 14 Punkten auf Playoff-Kurs. Wright, der am elften Spieltag mit einem Neun-Darter glänzte, ist nach drei Niederlagen in Folge auf Rang sechs abgestürzt, könnte mit einem Sieg aber mit van Gerwen gleichziehen.

Im letzten Match der Session treten die punktgleichen Gerwyn Price und Nathan Aspinall ans Oche. Der Waliser liegt nur aufgrund der besseren Legdifferenz vor dem Premier-League-Debütanten.

Beide haben noch alle Chancen auf die Qualifikation für den Finalspieltag.

DAZN gratis testen und alle PDC Major Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zeitplan der Premier League komplett verändert werden. Die Spieltage 7 bis 17 werden zwischen 25. August und 6. September in Milton Keynes ohne Publikum ausgetragen. Die Playoffs mit Halbfinale und Finale steigen am 22. Oktober (alle Spieltage und die Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 11. Spieltag im Überblick:

Glen Durrant - Michael Smith

Daryl Gurney - Gary Anderson

Peter Wright - Michael van Gerwen

Gerwyn Price - Nathan Aspinall

So können Sie die Unibet Darts Premier League LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, DAZN

Ticker: SPORT1