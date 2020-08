Die Corona-Pandemie hat die Professional Darts Corporation (PDC) zu zahlreichen Änderungen bei der Unibet Premier League of Darts 2020 gezwungen.

Ursprünglich hätte das Finale am 21. Mai 2020 stattfinden sollen, doch nun sind die Playoffs für den 22. Oktober 2020 in der O2-Arena in London geplant.

Zudem finden die restlichen Spieltage alle innerhalb von zwei Wochen ab 25. August in Milton Keynes statt - Zuschauer sind in der Marshall Arena jedoch nicht zugelassen (Spielplan der Premier League Darts).

Gurney mit dem Rücken zur Wand

Die Spieler müssen direkt wieder Vollgas geben, denn bereits am 27. August (Woche 9) findet die Judgement Night statt. Danach wird der neuntplazierte Spieler ausscheiden.

Aktuell wäre das Daryl Gurney. Der Nordire braucht bei bisher nur zwei Punkten eine deutliche Steigerung und Niederlagen von Gerwyn Price oder Rob Cross (jeweils fünf Punkte), um den letzten Platz noch verlassen zu können.

Die aktuelle Tabelle:

Die Tabelle der Premier League nach sechs Spieltagen © SPORT1

Der weitere Spielplan im Überblick:

Woche 7:

25. August 2020 in Milton Keynes

Woche 8:

26. August 2020 in Milton Keynes

Woche 9:

27. August 2020 in Milton Keynes

Woche 10:

28. August 2020 in Milton Keynes

Woche 11:

29. August 2020 in Milton Keynes

Woche 12:

30. August 2020 in Milton Keynes

Woche 13:

3. September 2010 in Milton Keynes

Woche 14:

4. September 2020 in Milton Keynes

Woche 15:

5. September 2020 in Milton Keynes

Woche 16:

6. September 2020 in Milton Keynes

Halbfinale und Finale:

22. Oktober 2020 in London

Contender-Format mit Sherrock

Das Teilnehmerfeld der Premier League besteht aus den Top 4 der PDC Order of Merit: Michael van Gerwen, Weltmeister Peter Wright, Gerwyn Price und Rob Cross. Komplettiert wird die Runde von Gary Anderson, Michael Smith, Daryl Gurney und den beiden Debütanten Nathan Aspinall und Glen Durrant.

Wie nach der verletzungsbedingten Absage von Gary Anderson im vergangenen Jahr gibt es auch 2020 neun feste Teilnehmer und neun sogenannte Herausforderer, die das Feld an den Spieltagen komplettieren. So debütierte beispielsweise Deutschlands Topspieler Max Hopp im vergangenen Jahr beim Spieltag in Berlin.

Erwartungsgemäß durfte sich 2020 Shooting Star Fallon Sherrock präsentieren - bereits in Woche zwei in Nottingham. Die 25-Jährige erkämpfte sich gegen Glen Durrant ein achtbares 6:6.

Modus: Jeder-gegen-Jeden

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden im Modus Best-of-12-Legs. So sind auch Unentschieden möglich.

Nach dem 9. Spieltag, der so genannten "Judgement Night", scheidet der Tabellenletzte aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sieben weiteren Spieltagen die vier Halbfinalisten für den Showdown in London.

Die Premier League ist nach der Weltmeisterschaft einer der wichtigsten Wettbewerbe im PDC-Kalender. Titelverteidiger ist van Gerwen. Die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste will nach 2016, 2017, 2018 und 2019 seinen fünften Triumph in Folge und insgesamt seinen sechsten Titel feiern.