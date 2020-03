Die PDC hat auf Grund der Verbreitung des Coronavirus die beiden Spieltage der unibet Darts Premier League am 25. und 26. März in Rotterdam verschoben. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt. (Spielplan der Premier League)

Man wolle versuchen, die beiden Spieltag unbedingt nachzuholen, damit die normale Anzahl an Spieltagen gewährleistet werden könne. Nachholtermine gibt es bislang noch nicht, sollen aber bald bekannt gegeben werden. (SPORT1 zeigt alle Spieltage der unibet Darts Premier League LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Zuvor waren bereits die Turnier der PDC Europe in Sindelfingen, Leverkusen und München abgesagt worden. Die PDC sichterte den Ticketkäufern zu, dass die Tickets ihre Gültigkeit im Falle einer Verschiebung auf ein anderes Datum behalten oder andernfalls die Gebühr erstattet wird.

Am 26. März wäre die Judgement Night gewesen, sprich der Tabellenneunte hätte sich nach dem Spieltag verabschieden müssen.