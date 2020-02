Michael van Gerwen hat am 3. Spieltag der unibet Premier League die erste Niederlage kassiert.

Gegen Nathan Aspinall unterlag der Titelverteidiger nach einer spannenden und abwechslungsreichen Partie mit 5:7. "The Asp" gab erneut eine Kostprobe seines Könnens ab und revanchierte sich zudem für die Halbfinal-Niederlage bei der WM 2020.

Dem 28 Jahre alte Engländer gelang früh das erste Break. Beim Stand von 3:1 verpasste er das zweite nur haarscharf, als er nur um Millimeter am höchstmöglichen Check-Out von 170 Punkten vorbeischrammte.

Van Gerwen war also gewarnt, lief aber bis zum 3:4 dem Break nach. Dass der Niederländer mit seinem Spiel nicht zufrieden war, war an seiner Mimik und Gestik deutlich abzulesen. Immer wieder schüttelte er nach seinen Würfen den Kopf oder winkte mit einer Hand ab.

Aspinall mit starkem Finish

Doch van Gerwen wäre nicht van Gerwen, wenn er sich nicht noch einmal in das Spiel zurückgekämpft hätte. Break zum 4:4, danach keine Probleme bei eigenem Anwurf - "MvG" war wieder auf Kurs dritter Sieg.

Dieses Vorhaben unterband Aspinall aber in der Manier eines Routiniers, hatte beim Stand von 5:5 aber auch etwas Glück, als van Gerwen leichtfertig die Chance zur erneuten Führung vergab. Aspinall nahm das Geschenk gerne an, breakte van Gerwen und beendete wenig später nervenstark die Partie mit einem Treffer in die Doppel-20.

In der Tabelle zog Aspinall mit seinem zweiten Sieg mit van Gerwen gleich.

Tabelle der Premier League Darts

Wright siegt im Weltmeisterduell

Peter Wright feierte derweil seinen ersten Sieg. Im Weltmeisterduell setzte sich der aktuelle Champion mit 7:5 gegen den Titelträger von 2018, Rob Cross, durch.

Vor allem in der Anfangsphase zeigte "Snakebite" weltmeisterliches Darts. Im Schnelldurchgang gewann er die ersten drei Legs, sein Drei-Darts-Average lag zu diesem Zeitpunkt bei über 116 Punkten.

Mit seinem höchsten Check-Out von 127 Punkten brachte sich Cross aber wieder zurück ins Spiel. Mit seinem ersten Break verkürzte er auf 2:3. Wright fand jedoch schnell wieder in die Spur, führte 5:2 und dann 6:3 - gewonnen war die Partie für den Schotten aber noch lange nicht.

Cross kam auf 5:6 heran und hatte bei eigenem Anwurf plötzlich die Chance auf ein Unentschieden. Diese konnte er aber nicht nutzen, mit seinem dritten Break des Abends sicherte sich Wright die zwei Punkte.

Wright, dessen Average auf noch auf immer beachtliche 101,95 Punkte abfiel, steht jetzt bei einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Diese Bilanz weisen auch Cross und Michael Smith auf.

Smith gewinnt sieben Legs in Folge

Der "Bully Boy" ließ dem walisischen Challenger Jonny Clayton keine Chance und gewann mit 7:1. Der von den Zuschauern in Cardiff frenetisch angefeuerte Clayton konnte das erste Leg noch für sich entscheiden, danach stand er aber auf verlorenem Posten.

Smith spielte stark auf und gewann Leg um Leg. Vor allem auf die Doppel brillierte der Premier-League-Finalist von 2018. Seine Quote lag am Ende bei 63,64 Prozent.

Als Zeichen seiner Doppelstärke an diesem Abend beendete er die Partie mit einem Check-Out von 142 Punkten.

Spielplan/Ergebnisse der Premier League Darts

Format mit neun Challengern

Die 16. Auflage der Premier League wird vom 6. Februar bis 21. Mai an insgesamt 16 Spielorten ausgetragen.

Es gibt neun feste Teilnehmer und neun "Challenger", die das Feld für die jeweils fünf Matches pro Spieltag komplettieren.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden im Modus Best-of-12-Legs. So sind auch Unentschieden möglich. Nach dem 9. Spieltag scheidet der Tabellenletzte aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sieben weiteren Spieltagen die vier Halbfinalisten für die Playoffs (21. Mai) in London.

Titelverteidiger ist die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, van Gerwen. SPORT1 überträgt die Liga der Darts-Superstars LIVE im TV.

Der 3. Spieltag im Überblick:

Peter Wright - Rob Cross 7:5

Jonny Clayton - Michael Smith 1:7

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 5:7

Daryl Gurney - Gerwyn Price

Gary Anderson - Glenn Durrant