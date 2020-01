Die Teilnehmer der Premier League of Darts zum Durchklicken:

Am 6. Februar geht die Darts Premier League in die 16. Saison. Nach dem Erfolg des "Contender"-Formats 2019 nominiert die PDC in diesem Jahr erstmals neun Spieler. Dazu werden neun Herausforderer kommen. Shooting Star Fallon Sherrock gehört erwartungsgemäß dazu.

Zu den großen Namen, die kein Ticket bekommen haben, gehört der mehrmalige Major-Gewinner James Wade.

Anzeige

Die Top 4 der Weltrangliste um den neuen Weltmeister Peter Wright sind automatisch qualifiziert. Dazu kommen fünf Wildcards. SPORT1 zeigt die neun Superstars, die 2020 um den Titel kämpfen.