Fallon Sherrock wird bei ihrem ersten Auftritt in der Unibet Premier League of Darts auf Glen Durrant treffen.

Dies gab die Professional Darts Corporation (PDC) in einer Pressemitteilung bekannt.

Sherrock, die mit ihren Siegen bei der Darts-WM im Dezember Geschichte schrieb, gehört zu den neun "Herausforderern", die an dem Wettbewerb teilnehmen. SPORT1 überträgt die Liga der Darts-Superstars LIVE im TV.

Zum Einsatz kommt die 25 Jahre alte Britin am zweiten Turnier-Abend am 13. Februar.

Los geht's mit der WM-Neuauflage

Das erste echte Highlight gehört jedoch dem frisch gebackenen Weltmeister Peter Wright. Dieser bekommt es gleich zum Auftakt am 6. Februar mit Michael van Gerwen zu tun, es ist die Wiederauflage des WM-Finals.

Am selben Abend kehrt auch der im letzten Jahr verletzt fehlende Gary Anderson in die Premier League zurück, der Schotte steht Daryl Gurney gegenüber.

Bei dem Turnier treten insgesamt neun Spieler an, das Teilnehmerfeld wird mit neun Herausforderern komplettiert. Gespielt wird bis zum 21. Mai an 16 verschiedenen Spielorten.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden im Modus Best-of-12-Legs. So sind auch Unentschieden möglich. Nach dem 9. Spieltag - der zweite Abend des bereits bewährten Doppelspieltages in Rotterdam (25./26. März), der so genannten "Judgement Night", scheidet der Tabellenletzte aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sieben weiteren Spieltagen die vier Halbfinalisten für den Showdown in London.

Die Spieltage im Überblick:

1. Abend am 6. Februar in Aberdeen

Michael Smith vs Glen Durrant

Gary Anderson vs Daryl Gurney

Michael van Gerwen vs Peter Wright

Nathan Aspinall vs John Henderson

Gerwyn Price vs Rob Cross

2. Abend am 13. Februar in Nottingham

Rob Cross vs Nathan Aspinall

Gerwyn Price vs Michael Smith

Gary Anderson vs Peter Wright

Glen Durrant vs Fallon Sherrock

Daryl Gurney vs Michael van Gerwen

3. Abend am 20. Februar in Cardiff

Peter Wright vs Rob Cross

Jonny Clayton vs Michael Smith

Michael van Gerwen vs Nathan Aspinall

Daryl Gurney vs Gerwyn Price

Glen Durrant vs Gary Anderson

4. Abend am 27. Februar in Dublin

Glen Durrant vs Nathan Aspinall

Rob Cross vs Gary Anderson

Daryl Gurney vs Michael Smith

William O'Connor vs Michael van Gerwen

Gerwyn Price vs Peter Wright

5. Abend am 5. März in Westpoint Exeter

Rob Cross vs Daryl Gurney

Gerwyn Price vs Glen Durrant

Nathan Aspinall vs Peter Wright

Gary Anderson vs Luke Humphries

Michael Smith vs Michael van Gerwen

6. Abend am 12. März in Liverpool

Michael Smith vs Peter Wright

Daryl Gurney vs Glen Durrant

Gerwyn Price vs Michael van Gerwen

Rob Cross vs Stephen Bunting

Gary Anderson vs Nathan Aspinall

7. Abend am 19. März in Newcastle

Michael Smith vs Gary Anderson

Michael van Gerwen vs Rob Cross

Nathan Aspinall vs Gerwyn Price

Chris Dobey vs Daryl Gurney

Peter Wright vs Glen Durrant

8. Abend am 25. März in Rotterdam

Gary Anderson vs Gerwyn Price

Nathan Aspinall vs Daryl Gurney

Michael Smith vs Rob Cross

Michael van Gerwen vs Glen Durrant

Peter Wright vs Jeffrey de Zwaan

9. Abend (Judgement Night) am 26. März in Rotterdam

Glen Durrant vs Rob Cross

Nathan Aspinall vs Michael Smith

Peter Wright vs Daryl Gurney

Michael van Gerwen vs Gary Anderson

Jermaine Wattimena vs Gerwyn Price

10. Abend am 2. April in Belfast

11. Abend am 9. April in Sheffield

12. Abend am 16. April in Manchester

13. Abend am 23. April in Berlin

14. Abend am 30. April in Birmingham

15. Abend am 7. Mai in Glasgow

16. Abend am 14. Mai in Leeds

Play-Offs am 21. Mai in London