Die prestigeträchtige Premier League Darts wird in der Saison 2020 zum dritten Mal in Folge Station in Berlin machen.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Montag mitteilte, kommen die deutschen Darts-Fans am 23. April in der Mercedes-Benz Arena in den Genuss, die Top-Spieler um Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen zu sehen.

Das Einladungs-Event der besten Darts-Spieler, das zum 16. Mal ausgetragen wird, beginnt am 6. Februar in Aberdeen und endet am 21. Mai auf der 16. Station mit dem Finale in London.