Die Darts Premier League geht in ihre heiße Phase und mündet in ein spektakuläres Finale. Wer steht am Ende auf dem Thron der Tabelle und wer qualifiziert sich noch für die Playoffs? (Darts Premier League: Der 15. Spieltag LIVE im TV ab 20.30 Uhr und Stream ab 20.00 bei SPORT1)

Am 15. Spieltag, dem vorletzten der Endrunde, bevor die Playoffs starten, werden diese Fragen zwar noch nicht ganz beantwortet, aber Tendenzen klar abgezeichnet. Im Mittelpunkt aller Fragen: Schafft es Michael van Gerwen, sich auf Rang eins zurückzuschwingen?

Am 14. Spieltag musste "Mighty Mike" nach einem 5:8 gegen Daryl Gurney jenen ersten Platz an Rob Cross abgeben und sinnt nun auf einen Gegenangriff. Im Duell mit Peter Wright, der in einer Formkrise sondergleichen steckt und keine Chance mehr auf die Playoffs hat, ist der Niederländer freilich haushoher Favorit und dennoch ist die Gefahr immer groß, sich einen Patzer zu erlauben.

Cross, der es sich einen Punkt vor van Gerwen gemütlich gemacht hat, spielt derweil gegen Mensur Suljović. Mit einem Sieg könnte der Engländer sicherstellen, zumindest bis zum 16. Spieltag auf der eins zu verbleiben. (Premier-League-Tabelle)

Suljović hingegen wird alles geben, um den vierten - und damit den finalen - Playoff-Platz zu verteidigen. Er steht einen Punkt vor Gurney, der wiederum gegen Gerwyn Price antritt. Bad Boy Price weist 15 Punkte auf und ist imstande, durch einen Ausrutscher von Suljović und durch einen eigenen Sieg plus gutem Leg-Verhältnis sich auf Rang vier hochzuschieben. (Premier-League-Spielplan)

Und dann ist da noch James Wade, der auf dem dritten Platz rangiert - punktgleich mit Suljović - und sowohl erster Jäger von Cross und van Gerwen als auch selbst Gejagter ist. Gegen Michael Smith, einen auf Platz acht Abgeschriebenen, sollte er sich keinen Fauxpas erlauben.

