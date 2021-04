Martin Schindler hat sich das erste deutsche Ticket für die Darts-WM in London (10. Dezember bis 1. Januar) gesichert. In einem umkämpften Finale der PDC Europe Super League in Niedernhausen besiegte der Strausberger Florian Hempel (Köln) mit 11:10. "Ich bin komplett over the moon. Ich kann es kaum in Worte fassen", sagte Schindler nach seinem Sieg beim deutschen Qualifikationsturnier am Donnerstagabend.

Für Schindler wird es die dritte WM-Teilnahme beim größten Darts-Event des Jahres im Alexandra Palace sein. Dort versucht er in die Fußstapfen von Gabriel Clemens (Saarwellingen) zu treten, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher ins WM-Achtelfinale eingezogen war. In Niedernhausen war Clemens jedoch nicht dabei. Max Hopp (Idstein) scheiterte im Halbfinale (9:10) an Schindler.