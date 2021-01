Der Pole Krzysztof Ratajski, Bezwinger der deutschen Darts-Hoffnung Gabriel Clemens, ist bei der WM in London im Viertelfinale ausgeschieden. Ratajski unterlag dem Engländer Stephen Bunting am Neujahrstag im Alexandra Palace mit 3:5. Bunting (Nr. 26) trifft im Halbfinale am Samstagabend auf Gerwyn Price (Wales/Nr. 3) oder Daryl Gurney (England/Nr. 11).

Ebenfalls weiter ist der zweimalige Weltmeister Gary Anderson. Der Schotte (Nr. 13) ließ dem Niederländer Dirk van Duijvenbode im Viertelfinale beim 5:1 keine Chance. Der "Flying Scotsman" bekommt es im Kampf um den Finaleinzug mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande) oder Dave Chisnall (England/Nr. 8) zu tun.

Ratajski hatte Clemens im Achtelfinale ausgeschaltet. Der Saarländer vergab dabei sieben Matchdarts.