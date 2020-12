Große Erleichterung bei Gary Anderson.

Der "Flying Scotsman" steht bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally in der nächsten Runde. Gegen Mensur Suljovic aus Österreich siegte der Schotte knapp mit 4:3 (Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Vor allem seine Doppel-Schwäche machte dem zweimaligen Weltmeister sehr zu schaffen. Nur 14 von 47 Checkout-Versuchen brachte Anderson in einem Doppelfeld unter, eine Quote von 29,79 Prozent.

Sein Kontrahent Suljovic hatte mit 34,21 Prozent verwandelten Checkouts zwar eine bessere Quote vorzuweisen, er konnte die Akzente jedoch nicht im entscheidenden Moment setzen.

Gleich zu Beginn der Partie zeichnete sich ein enges Match ab. Schon der erste Satz musste im Entscheidungs-Leg beendet werden - zugunsten von Gary Anderson. Im Anschluss ging es hin und her. Erst gewann Suljovic einen Satz, dann wieder Anderson.

Im Anschluss fiel der Flying Scotsman jedoch in ein Loch. Die Sätze vier und fünf gingen klar und deutlich mit jeweils 3:0 an Suljovic, alles sah nach einem Weiterkommen von "The Gentle" aus. Doch dann drehte Anderson au. In souveräner Manier drehte er die Partie und sicherte sich die noch folgenden zwei Sätze zum Sieg. Anderson steht nun im Achtelfinale.