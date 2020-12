Die WM ohne den wohl größten Star der Szene?

Michael van Gerwen soll sich laut Welt bereits am Flughafen befunden haben, als er einen Anruf der PDC erhielt. Er möge doch bitte dringend umkehren, so der Tenor. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Anzeige

Eigentlich wollte der Niederländer über die Weihnachtstage in seine Heimat fliegen, um sie mit seiner Frau und den zwei Kindern zu verbringen. Sein Drittrundenmatch ist erst für den 29. Dezember angesetzt. SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

PDC befürchtet WM-Aus für van Gerwen

Das Problem: Nach dem Ausbruch einer mutierten Version des Coronavirus steht Großbritannien vor einer Isolation vom Rest Europas. Die PDC befürchtete daher, van Gerwen dürfe möglicherweise nicht mehr zur WM zurückkehren.

Der Flugverkehr in viele Länder ist bereits unterbrochen, am Montag berät die EU über das weitere Vorgehen.

"Okay, also werde ich Weihnachten angesichts der neuen Regelungen in London verbringen. Es ist hart, die Familie allein zu lassen, aber sie hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Es ist eine sehr wichtige Veranstaltung für Spieler und Fans", schrieb van Gerwen am Sonntagabend bei Twitter.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Nach Informationen der Welt richten sich die noch im Turnier befindlichen Spieler nun darauf ein, die Feiertage gemeinsam im Spielerhotel zu verbringen.