Nach dem furiosen deutsche Duell bei der Darts-WM mussten beide Kontrahten mit der Hiobsbotschaft fertig werden: Die Darts-Hoffnungsträger Gabriel Clemens und Nico Kurz müssen die Weihnachtsfeiertage aufgrund der schwierigen Corona-Situation in einem Hotel in London verbringen.

"Ich bin das erste Mal seit 37 Jahren an Heiligabend nicht bei meinen Eltern", sagte Clemens der Nachrichtenagentur SID, nachdem er am Montagabend das erste deutsche Duell der WM-Geschichte gegen Kurz mit 3:1 für sich entschieden und ein Millionenpublikum auf SPORT1 begeistert hatte (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Auch der 23 Jahre alte Kurz sitzt nach der Zweitrunden-Niederlage in der englischen Hauptstadt fest.

Gabriel Clemens berichtet: Auch Nico Kurz kommt nicht heim

"Nico ist auch hier im Hotel und kommt nicht heim", sagte Clemens: "Er ist mit dem Auto hier und muss abwarten, ob der Eurotunnel geöffnet wird oder die Fähre fährt."

Deutschland hatte aufgrund der neu entdeckten und mutierten Coronavirus-Variante seit Montag sämtlichen Reiseverkehr aus Großbritannien zunächst bis zum 31. Dezember eingestellt. Das Fährterminal im englischen Dover ist geschlossen, der Eurotunnel ebenfalls gesperrt, Zug- und Luftverkehr unterbrochen. Aufgrund der neuen Lage war auch das Reporterteam von SPORT1 von der WM abgereist, ehe die neuen Bestimmungen inkraft traten.

Kurios: Im per Video-App geführten Gespräch mit SPORT1-Reporterin Jana Wosnitza unmittelbar nach dem Spiel hatte Kurz eingestanden, zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über die Reisesituation gewusst zu haben - zu fokussiert sei er auf die Vorbereitung auf das historische Duell gewesen: "Heute stand das Spiel an, da habe ich mir über alles andere nicht so viele Gedanken gemacht." Er würde schon "irgendwie" zurück nach Deutschland kommen.

Das sagen Kurz und Clemens nach der deutschen Darts-Gala

Für Clemens geht es am 28. Dezember mit dem Duell gegen den schottischen Titelverteidiger Peter Wright weiter (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021).

Dass er auf ein gemeinsames Weihnachten mit der Familie verzichten muss "tut schon im Herzen weh", wie er schon am Montag bei SPORT1 erklärt hatte: "Wir werden das im Januar oder Februar nachholen."

Ein Trost für Clemens, neben dem sportlichen Erfolg: "Meine Freundin ist mit mir hier."

