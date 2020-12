Am Dienstag wird es für Dimitri Van den Bergh im letzten Spiel der Abendsession bei der Darts-WM ernst. "The Dreammaker" bekommt es mit Paul Lim zu tun. Der Singapurer steht sensationell in der zweiten Runde. Lim überstand in der ersten Runde einen 0:2-Rückstand und Matchdarts von Luke Humphries, der im fünften Satz 13 Mal in Folge am Doppel vorbeiwarf. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der 66-Jährige ist ein Entfesselungskünstler und bekannt dafür, sich aus brenzligen Situationen zu retten. Gegen den Belgier, der zum erweiterten Favoritenkreis zählt, ist ihm durchaus wieder eine große Überraschung zuzutrauen.

Darts-WM: Cross steht vor hoher Hürde

Rob Cross hat kein gutes Jahr gespielt. Mit Dirk van Duijvenbode steht ihm eine schwere Aufgabe bevor. sich Sollte der Niederländer sein überragendes Scoring auspacken, könnte die WM für den Titelträger von 2018 schon nach Runde zwei vorbei sein.

In den vergangenen Jahren lief es für Simon Whitlock nicht nach Plan. 2014 stand der Australier im Halbfinale. Gegen Peter Wright musste er sich damals aber klar geschlagen geben. Nun geht es für den 18. der Weltrangliste gegen den Litauer Darius Labanauskas, der in der ersten Runde mit Cheng An Liu keine Probleme hatte.

Im Anschluss an diese Partie duellieren sich Adrian Lewis und Daniel Baggish. Lewis gewann das Turnier 2011 und 2012. In den vergangenen beiden Jahren scheiterte der Engländer jeweils im Achtelfinale. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Sein Gegner, der auch "The Gambler" genannt wird, schaltete in seinem ersten Spiel Damon Heta aus.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Dienstag:

2. Runde

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Brendan Dolan (England) - Edward Foulkes (Japan)

Joe Cullen (England) - Wayne Jones (England)

Simon Whitlock (Australien) - Darius Labanauskas (Litauen)

Adrian Lewis (England) - Daniel Baggish (USA)

Abendsession ab 19 Uhr:

Danny Noppert (Niederlande) - Cameron Carolissen (Kanada)

Devon Peterson (Südafrika) - Steve Lennon (Irland)

Rob Cross (England) - Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Paul Lim (Singapur)

So können Sie die Darts-WM am Dienstag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf YouTube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker