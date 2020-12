Am zweiten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen geht es weiter mit der 3. Runde bei der PDC Darts-WM 2021. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Für die deutschsprachigen Fans wartet das Highlight des Tages in der Abendsession. Diese eröffnet Mensur Suljovic gegen Altmeister Gary Anderson. Bereits drei Mal konnte der Wiener das Achtelfinale einer WM erreichen (2011, 2016, 2018). Weiter ging es jedoch noch nie für den gebürtigen Serben. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Für diese Saison hat sich "The Gentle" allerdings viel vorgenommen. Er hat das Training nochmal intensiviert und sich mit einem Mentaltrainer zusammengetan, um an seinen Angstzuständen auf der großen Bühne zu arbeiten. Gegen den zweimaligen Weltmeister aus Schottland kann er nun zeigen, wie erfolgreich die Vorbereitung war.

Darts WM 2021: De Sousa eröffnet den Tag

Aber auch schon das erste Spiel des Tages hält eine spannende Paarung bereit. José de Sousa überraschte die Darts-Welt mit seinem Coup beim Grand Slam of Darts. Nun will er bei der WM beweisen, dass dies nicht nur ein Ausreißer war. Mit Mervyn King hat er jedoch einen unangenehmen Gegner, der seine Qualitäten auch schon unter Beweis gestellt hat.

Auch die anderen beiden Partien am Nachmittag mit Dirk van Dujivenbode gegen Adam Hunt und Nathan Aspinall gegen Vincent van der Voort versprechen spannende Duelle.

Darts WM 2021: Anderson, Price & Durrant spielen die Abend-Sessions

Die zweite Session des Tages beginnen Gary Anderson und Mensur Suljovic im Duell um das Achtelfinale.

Später will dann Gerwyn Price wieder für Furore am Oche sorgen. Gegen Brendan Dolan will der Waliser den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel machen.

Den Abschluss macht dann Glenn Durrant. Der dreimalige BDO-Weltmeister greift nun auch in der PDC nach dem Titel. Dafür muss er sich allerdings gegen Danny Baggish durchsetzen.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Montag:

3. Runde (alle Best of 7 Sets)

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

José de Sousa (Portugal) - Mervyn King (England)

Dirk van Dujivenbode (Niederlande) - Adam Hunt (England)

Nathan Aspinall (England) - Vincent van der Voort (Niederlande)

Abendsession ab 19 Uhr:

Gary Anderson (Schottland) - Mensur Suljovic (Österreich)

Gerwyn Price (Wales) - Brendan Dolan (Irland)

Glen Durrant (England) - Danny Baggish (USA)

So können Sie die Darts-WM am Montag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker