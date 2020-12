Der Traum vom großen Coup bei der Darts-WM ist für Max Hopp erneut früh geplatzt. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der größte deutsche Darts-Star musste sich bei der PDC-Weltmeisterschaft 2021 in der zweiten Runde Mervyn King mit 1:3 geschlagen geben.

Im ersten Satz ließ King keine Zweifel daran aufkommen, wer der Favorit ist. Der Halbfinalist von 2009 entschied den Durchgang mit 3:0 in Legs und einem Drei-Dart-Average von fast 105 Punkten für sich. Der Deutsche hatte dabei keinen Versuch auf Doppel.

Besseres Timing von King gegen Hopp

Der nächste Nackenschlag für Hopp folgte zu Beginn des zweiten Satzes. Obwohl er das erste Leg mit seiner ersten 180 eröffnete, verlor er es nach 15 Darts des Gegners, der die 110 auscheckte, als Hopp 32 Punkte Rest hatte.

Als King drei Pfeile auf die Doppel-40 für ein weiteres Break zum zweiten Set-Gewinn liegen ließ, schnappte sich der "Maximiser" mit einem Highfinish von 100 Punkten sein erstes Leg.

Nach Hopps Ausgleich zum 2:2 wurde es dramatisch. Der 24-Jährige traf bei 142 Punkten Rest zwei Mal die Triple-20, danach jedoch die Doppel-8 statt der Doppel-11, woraufhin der Engländer cool blieb und 47 Punkte zum zweiten Satzgewinn ausmachte. (Statistiken zu King vs. Hopp)

Im dritten Set hielt Hopp nach einem Break zum 2:1 die Hoffnung auf die Wende am Leben, kassierte jedoch direkt das Re-Break. Nachdem King bei 156 Rest seinen ersten Matchdart auf die Doppel-18 vergeben hatte, checkte Hopp 25 Punkte und verkürzte auf 1:2 in Sätzen. Rund 104 Punkte zauberte der "Maximiser" in diesem Abschnitt ans Board.

Deutsche Hoffnung liegt auf Kurz und Clemens

Den vierten Satz holte King dank eines Breaks zum 2:1 mit 3:1 in Legs. Der Deutsche versuchte alles, kämpfte am Ende jedoch vergeblich. Insgesamt hatte der Routinier das bessere Timing und scorte konstanter. Der Average sprach mit 94,19 zu 99,64 klar gegen Hopp, der nur auf die Doppel mit 46,15 Prozent um zwei Prozentpunkte die Nase vorne hatte.

Hopp kam auch bei seiner achten Teilnahme nicht über die Anfangsphase der WM hinaus. Sein bestes Resultat bleibt damit Runde 3.

Mit Nico Kurz, der am Abend auf Andy Hamilton trifft (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM), und Gabriel Clemens, der am Montag einsteigt, sind damit nur noch zwei Deutsche im Turnier verblieben.

Huybrechts spielt groß auf

Zuvor hatte Kim Huybrechts am fünften Tag für das größte Ausrufezeichen der bisherigen WM gesorgt. Der Belgier schaffte bei seinem Erstrundenauftakt den zweiten kompletten Whitewash des Turniers und fertigte den chinesischen Debütanten Di Zhuang mit 3:0 ab.

"The Hurricane" spielte einen Drei-Dart-Average von über 104 Punkten - der erste jenseits der 100 Punkte beim laufenden Event. Auch die Doppelquote von 60 Prozent war sensationell.

In der zweiten Runde bekommt es Huybrechts mit Ian White zu tun, der an Nummer 10 gesetzt ist.

In den ersten beiden Matches des Tages hatten sich Steve Lennon aus Irland und der Engländer Scott Waites für die zweite Runde qualifiziert.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Samstag im Überblick (alle Best of 5 Sets):

Nachmittagssession ab 13 Uhr

1. Runde:

Steve Lennon (Irland) - Daniel Larsson (Schweden) 3:1 (3:1, 3:1, 1:3, 3:0)

Scott Waites (England) - Matt Campbell (Kanada) 3:2 (2:3, 3:2, 2:3, 3:2, 3:2)

Kim Huybrechts (Belgien) - Di Zhuang (China) 3:0 (3:0, 3:0, 3:0)

2. Runde:

Merwyn King (England) - Max Hopp (Deutschland) 3:1 (3:0, 3:2, 2:3, 3:1)

Abendsession ab 19 Uhr

1. Runde:

Andy Hamilton (England) - Nico Kurz (Deutschland)

Andy Boulton (England) - Deta Hedman (England)

Damon Heta (Australien) - Danny Baggish (USA)

2. Runde:

Michael van Gerwen (Niederlande) - Ryan Murray (Schottland)