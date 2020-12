Das geht ja schon mal richtig gut los aus deutscher Sicht: (Darts-WM seit 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Max Hopp hat bei der Darts-WM in London einen Auftakt nach Maß hingelegt. Der 24 Jahre alte Hesse (Kottengrün) besiegte am zweiten Turniertag im Alexandra Palace den Australier Gordon Mathers mit 3:0 und steht damit in der zweiten Runde.

In der geht es nun am Samstag, 19. Dezember (ab 13 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV auf Stream) gegen den an Nummer 19 gesetzten Mervyn King (England). (SERVICE: Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

"Es ist definitiv noch Luft nach oben, gegen Mervyn King muss ich mein Spiel noch mal einen Gang höher schalten", erklärte Hopp nach seinem erfolgreichen Turnierstart im SPORT1-Interview. "Aber ich habe gegen Mathers das getan, was ich tun musste, die Dinger abgeräumt, wie man so schön sagt."

"Er hat Erfahrung, ich nehme ihn auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter, auch wenn ich Favorit bin", hatte der Maximiser bei SPORT1 unmittelbar vor dem dem Match und seiner achten WM-Teilnahme gesagt.

Gladbach-Star Hofmann outet sich als Hopp-Fan

Wie auch Bundesliga-Fußballer und Darts-Fan Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) bei SPORT1-Interview im Vorfeld erklärt hatte: "Ich hoffe, dass er sehr weit kommt, ich sehe Max als Favoriten."

Diesem Status wurde Hopp auf dem Oche denn auch von Beginn an gerecht. Vor allem im ersten Satz agierte die Nummer 39 der Weltrangliste höchst konzentriert, gab nicht ein einziges Leg ab und erzielte dabei bereits zwei seiner insgesamt vier 180er. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Max Hopp legt gegen Mathers stark los

Mit einem Schanghai-Finish (120er-Checkout) konterte Mathers zwar unmittelbar danach, doch trotz zwischenzeitlichem Double-Trouble blieb Hopp ruhig, hielt auch in Durchgang zwei mit einem 93er-Drei-Darts-Average das Scoring hoch.

Ein weiteres Break bescherte so den nächsten Durchgang zur beruhigenden 2:0-Führung. (alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Allein zu Beginn des dritten Satzes ließ der Deutsche seinen Kontrahenten angesichts eines Breaks einmal kurzzeitig Morgenluft wittern - um Mathers postwendend aber selbst wieder den Aufschlag abzunehmen. (Den kompletten Zeitplan der Darts-WM 2021 mit allen Infos gibt es hier)

Gladbach-Star bekommt Darts-Tipps von Max Hopp

Fortan ließ Hopp bei einem weiter gesteigerten Average von 95 zu 77 immer stärker die Muskeln spielen, auch wenn sich Mathers noch einmal wehrte mit einem 134-Finish zum 2:2 in den Legs. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Doch schließlich machte Hopp kurzen Prozess, nutzte den zweiten seiner drei Matchdarts.

Clemens und Kurz im Wartestand

Die beiden weiteren deutschen Starter Gabriel Clemens (Saarwellingen) und Nico Kurz (Nidderau) greifen in den kommenden Tagen ins Geschehen ein und könnten frühzeitig aufeinandertreffen.

Kurz, der bei seinem Debüt im Vorjahr die dritte Runde erreicht hatte, trifft am Samstagabend auf den früheren WM-Finalisten Andy Hamilton (England).

Der Sieger bekommt es am kommenden Montag mit Clemens zu tun, der erstmals in seiner Karriere gesetzt ist und damit ein Freilos für die erste Runde hat.

"Titel für Deutschland holen" - Hopp über seinen Karrieretraum

Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM am 16. Dezember 2020:

Evening Session:

Max Hopp - Gordon Mathers 3:0 (Runde/R 1)

Callan Rydz - James Bailey 3:1 (R1)

Adam Hunt - Lisa Ashton (R1)

Glen Durrant - Portela (R2)

Afternoon Session:

Ryan Joyce - Karel Sedlacek 3:2 (R1)

Ross Smith - David Evans 3:0 (R1)

William O’Connor - Niels Zonneveld 3:0 (R1)

Chris Dobey - J. Smith (R2) 3:2