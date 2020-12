Verrückter hätte der zweite Turniertag der Darts-WM 2021 kaum anfangen können.

In einer am Ende regelrecht aberwitzigen Partie sicherte sich Ryan Joyce mit einem 3:2-Erfolg gegen den Tschechen Karel Sedlacek den Einzug in die zweite Runde und das Duell gegen Krzysztof Ratajski am kommenden Montag (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Sedlacek vergab zwei Satzführungen und am Ende nicht weniger als sechs Matchdarts.

Die Nervenschwäche von "Evil Charlie" in den entscheidenden Momenten machte den Unterschied in einer Partie, die prinzipiell ausgeglichen war: Der Average von Sedlacek war sogar besser als der seines englischen Rivalen (93,11:92,22), nicht jedoch die Checkouts: Sedlacek vergab 17 seiner 26 Chancen, für Joyce reichte eine Quote von 47,62, um seinen Gegner (34,62) zu übertrumpfen.

Im zweiten Spiel des Tages siegte Ross Smith mit 3:0 gegen David Evans und ist damit der Zweitrundengegner des Portugiesen José Oliveira de Sousa, dem Überraschungssieger des Grand Slam of Darts.

Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM am 16. Dezember 2020:

Ryan Joyce - Karel Sedlacek 3:2 (R1)

Ross Smith - David Evans 3:0 (R1)

William O’Connor - Niels Zonneveld (R1)

Chris Dobey - J. Smith (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Max Hopp - Gordon Mathers (R1)

Callan Rydz - James Bailey (R1)

Adam Hunt - Lisa Ashton (R1)

Glen Durrant - Portela (R2)