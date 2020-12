Am Tag vor Heiligabend stehen die letzten Zweitrundenmatches der Darts WM 2021 an. Nach der kurzen Weihnachtspause geht das Turnier in die heiße Phase. Für diese wollen sich am Mittwoch noch so einige Hochkaräter qualifizieren.

Im zweiten Spiel am Nachmittag steigt der zweimalige Weltmeister Gary Anderson in die WM ein. Der Schotte spielt gegen den Letten Madars Razma. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Darts-WM 2021: Gary Anderson startet ins Turnier

Im letzten Turnier vor der WM verabschiedete sich Anderson bereits in Runde zwei gegen Michael Smith. Gegen den lettischen Außenseiter ist er trotzdem der haushohe Favorit. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Am späten Nachmittag startet außerdem die österreichische Hoffnung Mensur Suljovic in das Turnier. "The Gentle" versucht sich gegen Matthew Edgar durchzusetzen. (Die Spitznamen der Dartspieler)

Suljovic musste seine Zelte bei der Vorjährigen WM bereits in der zweiten Runde abbrechen. Damals verlor er sensationell gegen die Engländerin Fallon Sherrock. Ähnliches möchte der Weltranglistenzwanzigste in diesem Jahr unbedingt verhindern.

Darts-WM 2021: Erstes Spiel für Nathan Aspinall

In der Abendsession starten gleich drei Spieler aus der Top-10 der Order of Merit in die WM. Den Anfang macht die Nummer 8 Dave Chisnall.

Der Gegner von "Chizzy" ist Keegan Brown, der ein besonderes anstrengendes Jahr hinter sich hat. Der Engländer arbeitet in einem Krankenhaus. Durch die Corona-Krise ist so sein Arbeitsaufwand enorm angestiegen. Darunter hat seine WM-Vorbereitung zwar gelitten, aber die Nummer 35 der Welt lässt sich das Saison-Highlight trotzdem nicht entgehen.

Später am Abend steigt einer ins Turnier ein, der zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wird: Nathan Aspinall. Der junge Engländer erreichte in dieser Saison unter anderem das Finale der Premier League.

In den vergangenen beiden Jahren schaffte er es ins Halbfinale der WM. Im Spiel gegen seinen Landsmann Scott Waites möchte er den Grundstein für eine ähnlich erfolgreiche WM 2021 legen. "The Asp" steht aktuell auf Weltranglistenposition sechs.

Darts-WM: Auch "Bully Boy" Michael Smith spielt erstes Spiel

Im letzten Spiel des Tages spielt Michael Smith sein erstes Spiel des Wettbewerbs. Der "Bully Boy" spielt gegen seinen englischen Landsmann Jason Lowe.

Smith stand bei der WM 2019 im Finale. In der Weltranglisten belegt er momentan den vierten Platz. Bei der letztjährigen WM flog er bereits in der zweiten Runde gegen Luke Woodhouse raus. Das gilt es, in diesem Jahr zu verhindern.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Mittwoch:

2. Runde (alle Best of 5 Sets)

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Ricky Evans (England) - Mickey Mansell (Nordirland)

Gary Anderson (Schottland) - Madars Raszma (Lettland)

Stephen Bunting (England) - Andy Boulton (England)

Mensur Suljovic (Österreich) - Matthew Edgar (England)

Abendsession ab 19 Uhr:

Dave Chisnall (England) - Keegan Brown (England)

Jermaine Wattimena (Niederlande) - Nick Kenny (Wales)

Nathan Aspinall (England) - Scott Waites (England)

Michael Smith (England) - Jason Lowe (England)

So können Sie die Darts-WM am Mittwoch LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf SPORT1 YouTube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM 2021 im Liveticker