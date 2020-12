Nach Weihnachten steht die 3. Runde der Darts-WM auf dem Programm. Die deutschen Fans dürfen sich zum Abschluss der Abendsession am 27. Dezember auf Gabriel Clemens freuen. "The German Giant" steht vor einer großen Herausforderung, wenn es gegen Titelverteidiger Peter Wright geht.

Mit seinem Sieg gegen Landsmann Nico Kurz hat Gabriel Selbstvertrauen tanken können, doch für eine Überraschung gegen "Snakebite" muss er an seine Grenzen gehen. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Darts-WM: Van Gerwen ist gefordert

Auch Michael van Gerwen ist am Montag gefordert. Der Niederländer bekommt es nach seinem Auftaktsieg mit dem Engländer Ricky Evans zu tun.

In guter Form präsentierte sich Kim Huybrechts gegen Ian White. Der Belgier steht etwas überraschend in der dritten Runde. Da trifft "The Hurricane" nun auf Ryan Searle. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Zuvor duellieren sich schon Krzystof Ratajski und Simon Whitlock aus Australien. Während der Pole beim 3:0 gegen Ryan Joyce keine Probleme hatte, setzte sich "The Wizard" in fünf Sätzen gegen Darius Labanauskas durch.

Dimitri Van den Bergh geht gegen Jermaine Wattimena als Favorit an die Scheibe. Außerdem trifft Joe Cullen auf Jonny Clayton.

Die 3. Runde wird am Dienstag und Mittwoch komplettiert. Am 29. und 30. Dezember werden dann die Achtelfinals ausgespielt, ehe von 1. bis 3. Januar Viertelfinale, Halbfinale und Finale auf dem Programm stehen.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Montag:

3. Runde (alle Best of 7 Sets)

Nachmittagssession ab 13 Uhr:

Krzystof Ratajski (Polen) - Simon Whitlock (Australien)

Kim Huybrechts (Belgien) - Ryan Searle (England)

Dimitri van den Bergh (Belgien) - Jermaine Wattimena (Niederlande)

Abendsession ab 19 Uhr:

Joe Cullen - Jonny Clayton (Wales)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Ricky Evans (England)

Peter Wright (Schottland) - Gabriel Clemens (Deutschland)

So können Sie die Darts-WM am Montag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker