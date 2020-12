Das wäre fast in die Hose gegangen so kurz vor der Weihnachtspause im Alexandra Palace - und war wohl das bisher dramatischste Match dieses Turniers, das am 27. Dezember fortgesetzt wird:

Nathan Aspinall hat sich bei der Darts-WM 2021 erst nach einer zittrigen Aufholjagd und einem hochkarätigen Herzschlag-Finale gegen Scott Waites (beide England) behauptet und somit den Einzug in die dritte Runde klargemacht. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der letztjährige WM-Halbfinalist und Sieger der PDC Home Tour, der nun auf Danny Noppert trifft, hatte vor allem während der beiden ersten Sätze dem Drei-Darts-Average seines Kontrahenten von 107 nur schwer etwas entgegenzusetzen. (Statistiken zu Nathan Aspinall gegen Scott Waites).

Die Folge war ein schneller 0:2-Rückstand. "Scotty 2 Hotty" profitierte dabei auch von einer bemerkenswerten Checkout-Quote von mehr als 72 Prozent (gegenüber 47 Prozent). (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Aspinall im Thriller gegen Waites

Dank Nervenstärke und einem Break, bei dem er eine 104 checkte, schaffte es Aspinall, zunächst den Rückstand zu verkürzen - und schließlich mit einem weiteren Highfinish von 160 auch den Satzausgleich. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Damit sollte die Spannung ihren Höhepunkt aber erst noch erreichen - der Decider mutierte zu einem regelrechten Krimi: "The Asp" kam dabei besser auf Touren, löschte bravourös eine weitere 150 und gab fortan die Schlagzahl vor.

Das machte Eindruck auf Waites, dessen Performance auf die Doppel nun deutlich nachließ angesichts von am Ende zehn von 24 vergebenen Möglichkeiten. Und dennoch schnupperte der 43-Jährige am Weiterkommen. Mehr noch als das: Waites konterte furios mit einem 125er-Finsih (Bullseye, 25, Bullseye) - um danach wieder seinen Aufschlag abzugeben.

Dann wurde es noch irrer: Waites vergab einen Matchdarts bei 85 Rest, ließ danach nochmals drei Pfeile auf die Doppel 10 und damit die Möglichkeit zum Rebreak aus. Aspinall sagte Dankeschön, brachte sein Leg noch nach Hause - und beendete den Thriller schließlich mit dem zweiten Matchdarts.

Chisnall behauptet sich gegen Brown

Eine starke Performance hatte zuvor Dave Chisnall geboten: Der Engländer lieferte sich mit Landsmann Keegan Brown über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe.

Eine Checkout-Quote von 44 Prozent und ein Drei-Darts-Average von mehr als 97 brachten "Chizzy" letztlich aber auf die Siegerstraße. (Statistiken zu Dave Chisnall gegen Keegan Brown).

Ein Übriges taten sechs 180er (gegenüber einem Maximalwert bei Brown). (Darts-Glossar: Die wichtigsten Fachbegriffe)

Wattimena erneut in Runde 3

Zum zweiten Mal nach 2019 erreichte auch Jermaine Wattimena die dritte Runde: Der Niederländer mit dem Spitznamen "The Machine Gun" wies Nick Kenny aus Wales in die Schranken und trifft nun auf den Belgier Dimitri Van den Bergh, der tags zuvor den 66 Jahre alten Publikumsliebling und Dart-Senior Paul Lim ausgeschaltet hatte.

Mega-Average: Van den Bergh demontiert "Darts-Opi"

Wattimena, der dabei ein Highfinish von 156 schaffte, erwies sich auf die Doppelfelder als der etwas konstantere Akteur, nutzte dabei sowohl die sich bietenden Breakchancen als auch seinen dritten Matchdarts. (Statistiken zu Jermaine Wattimena gegen Nick Kenny).

In der Nachmittagssession war unter anderem Mensur Suljovic (Österreich) weitergekommen, der es nach seinem 3:1-Erfolg über Matthew Edgar (England) nun mit Ex-Weltmeister Gary Anderson zu tun bekommt.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Mittwoch:

2. Runde (alle Best of 5 Sets)

Abendsession (ab 19 Uhr):

Dave Chisnall (England) - Keegan Brown (England) 3:1

Jermaine Wattimena (Niederlande) - Nick Kenny (Wales) 3:1

Nathan Aspinall (England) - Scott Waites (England) 3:2

Michael Smith (England) - Jason Lowe (England)

Nachmittagssession:

Ricky Evans (England) - Mickey Mansell (Nordirland) 3:1

Gary Anderson (Schottland) - Madars Razma (Lettland) 3:1

Stephen Bunting (England) - Andy Boulton (England) 3:2

Mensur Suljovic (Österreich) - Matthew Edgar (England) 3:1

