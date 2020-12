Drei Tage lang flogen keine Pfeile im Ally Pally, die Darts-WM 2021 legte Weihnachtspause ein - doch ab dem 27. Dezember geht es in die heiße Phase!

Gabriel Clemens bekommt es am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 mit keinem Geringeren als Titelverteidiger Peter Wright zu tun.

Auch Michael van Gerwen und Dimitri Van den Bergh legen direkt nach den Feiertagen los. (Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

SPORT1 zeigt den restlichen Fahrplan bis zum Finale.

Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021 im Überblick:

3. RUNDE (Best of 7 Sets)

Sonntag, 27. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Krzysztof Ratajski - Simon Whitlock

Kim Huybrechts - Ryan Searle

Dimitri Van den Bergh - Jermaine Wattimena

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Joe Cullen - Jonny Clayton

Peter Wright- Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - Ricky Evans

Montag, 28. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

José de Sousa - Mervyn King

Dirk van Duijvenbode - Adam Hunt

Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Gary Anderson - Mensur Suljovic

Gerwyn Price - Brendan Dolan

Glen Durrant - Danny Baggish

Dienstag, 29. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

James Wade - Stephen Bunting

Daryl Gurney - Chris Dobey

Jason Lowe - Devon Petersen

3. RUNDE und ACHTELFINALE (Best of 7 Sets)

Ab 18 Uhr (Evening Session):

Dave Chisnall - Danny Noppert (R3)

Gerwen / R. Evans - Cullen / Clayton (AF)

Chisnall / Noppert - Van den Bergh / Wattimena (AF)

ACHTELFINALE (Best of 7 Sets)

Mittwoch, 30. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Lowe / Petersen - Anderson / Suljovic

Van Duijvenbode / Hunt - Durrant / Baggish

Wright / Clemens - Ratajski / Whitlock

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Wade / Bunting - Huybrechts / Searle

Price / Dolan - Sousa / King

Aspinall / Van der Voort - Gurney / Dobey

Freitag, 1. Januar 2021, ab 13 Uhr (Afternoon Session)

2 x Viertelfinale (Best of 9 Sets)

Ab 19 Uhr (Evening Session)

2x Viertelfinale

Samstag, 2. Januar 2021, ab 19 Uhr:

Halbfinale (Best of 11 Sets)

Sonntag, 3. Januar 2021, ab 19.30 Uhr:

Finale (Best of 13 Sets)

Dienstag, 15. Dezember 2020, ab 19 Uhr:

Steve West - Amit Gilitwala 3:0 (Runde/R) 1 / Best of 5 Sets)

Steve Beaton - Diogo Portela 0:3 (R1)

Jeff Smith - Keane Barry 3:1 (R1)

Peter Wright - West 3:1 (R2)

Mittwoch, 16. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Ryan Joyce - Karel Sedlacek 3:2 (Runde/R 1)

Ross Smith - David Evans 3:0 (R1)

William O’Connor - Niels Zonneveld 3:0 (R1)

Chris Dobey - Jeff Smith 3:2 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Max Hopp - Gordon Mathers 3:0 (R1)

Callan Rydz - James Bailey 3:1 (R1)

Adam Hunt - Lisa Ashton 3:2 (R1)

Glen Durrant - Portela 3:0 (R2)

Donnerstag, 17. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Madars Razma - Toru Suzuki 3:0 (R1)

Mike De Decker - Edward Foulkes 0:3 (R1)

Ryan Murray - Lourence Ilagan 3:1 (R1)

Daryl Gurney - William O’Connor 3:2 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Luke Woodhouse - Jamie Lewis 2:3 (R1)

Ron Meulenkamp - Boris Krcmar 3:1 (R1)

Ryan Searle - Danny Lauby 3:2 (R1)

Jose de Sousa - Ross Smith 3:1 (R2)

Freitag, 18. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Mickey Mansell - Haupai Puha 3:0 (R1)

Darius Labanauskas - Chengan Liu 3:0 (R1)

Wayne Jones - Ciaran Teehan 3:2 (R1)

Jamie Hughes - Adam Hunt 0:3 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks 3:2 (R1)

John Henderson - Marko Kantele 3:2 (R1)

Luke Humphries - Paul Lim 2:3 (R1)

James Wade - Callan Rydz 3:0 (R2)

Samstag, 19. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Steve Lennon - Daniel Larsson 3:1 (R1)

Scott Waites - Matt Campbell 3:2 (R1)

Kim Huybrechts - Di Zhuang 3:0 (R1)

Mervyn King - Max Hopp 3:1 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Andy Hamilton - Nico Kurz 1:3 (R1)

Andy Boulton - Deta Hedman 3:1 (R1)

Damon Heta - Danny Baggish 2:3 (R1)

Michael van Gerwen - Ryan Murray 3:1 (R2)

Sonntag, 20. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Derk Telnekes - Nick Kenny 2:3 (R1)

Jason Lowe - Dmitriy Gorbunov (R1) 3:1

Maik Kuivenhoven - Matthew Edgar (R1) 0:3

Vincent van der Voort - Ron Meulenkamp 3:2 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Cameron Carolissen (R1) - Freilos wegen Corona-Infektion von Martijn Kleermaker

Keegan Brown - Ryan Meikle 3:0 (R1)

Jeffrey de Zwaan - Ryan Searle 0:3 (R2)

Jonny Clayton - John Henderson 3:1 (R2)

Montag, 21. Dezember 2020, ab 19 Uhr:

Krzysztof Ratajski - Ryan Joyce 3:0 (R2)

Ian White - Kim Huybrechts 1:3 (R2)

Gerwyn Price - Jamie Lewis 3:2 (R2)

Gabriel Clemens - Nico Kurz 3:1 (R2)

(Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Dienstag, 22. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Brendan Dolan - Edward Foulkes 3:1 (R2)

Joe Cullen - Wayne Jones 3:0 (R2)

Simon Whitlock - Darius Labanauskas 3:1 (R2)

Adrian Lewis - Danny Baggish 1:3 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Danny Noppert - Cameron Carolissen 3:1 (R2)

Devon Petersen - Steve Lennon 3:1 (R2)

Rob Cross - Dirk van Duijvenbode 2:3 (R2)

Dimitri Van den Bergh - Paul Lim 3:0 (R2)

Mittwoch, 23. Dezember 2020, ab 13 Uhr (Afternoon Session):

Ricky Evans - Michael Mansell 3:1 (R2)

Gary Anderson - Madars Razma 3:1 (R2)

Stephen Bunting - Andy Boulton 3:2 (R2)

Mensur Suljovic - Matthew Edgar 3:1 (R2)

Ab 19 Uhr (Evening Session):

Dave Chisnall - Keegan Brown 3:1 (R2)

Jermaine Wattimena - Nick Kenny 3:1 (R2)

Nathan Aspinall - Scott Waites 3:2 (R2)

Michael Smith - John Lowe 1:3 (R2)

Die WM bei SPORT1 verfolgen

SPORT1 präsentiert die Darts-WM auch in diesem Jahr mit einer umfangreichen Abbildung: Von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar stehen rund 115 Livestunden Darts im Free-TV auf dem Programm. Mit den regelmäßigen Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, sind es sogar über 140 Stunden Darts-Berichterstattung.

Dazu gibt es einen Tag nach dem Finale am 4. Januar einen ausführlichen WM-Rückblick zu sehen. Damit können sich die Fans auf 21 Tage Berichterstattung am Stück über die Darts-WM 2021 freuen.

Die WM-Übertragungen am SPORT1 Mikrofon begleitet das bewährte On-Air-Team aus dem Vorjahr. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, der an seiner Seite wieder Robert Marijanovic und weitere Experten begrüßt. Der Freudenstädter Marijanovic ist dreifacher WM-Teilnehmer und stand 2018 noch selbst auf der WM-Bühne.