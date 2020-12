Was für ein Auftakt in die Abend-Session!

Nach den klaren Partien mit zwei White Washes am Nachmittag (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER) boten Joe Cullen und Jonny Clayton den Fans Darts der Extraklasse. Über sieben Sätze hinweg duellierten sich der Engländer und Waliser mit Breaks und High Finishes am Fließband.

Am Ende hatte Cullen mit 4:3 nach Sätzen das glücklichere Händchen.

Aber der Weg zur ersten Achtelfinalteilnahme seiner Karriere war beschwerlich. Zwar startete er fulminant in das Match und ging schnell mit 2:0 nach Sätzen in Führung. Aber dann kämpfte sich "The Ferret" ins Match und verkürzte auf 1:2. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Im vierten Satz war es dann an Spannung kaum noch zu überbieten. Vier Breaks in Folge sorgten dafür, dass es 2:2 nach Legs stand. Bei eigenem Anwurf checkte Clayton dann über Doppel 4 aus und glich zum 2:2 in Sätzen aus.

Cullen erzwingt den Decider

Danach drehte er das Match und es schien bereits, als hätte er Cullen den Zahn gezogen. Aber auch der "Rockstar" stellte seine Comeback-Qualitäten unter Beweis und erzwang den siebten Satz.

Dort hatte er im Decider die Nase vorne und durfte über sein Achtelfinal-Ticket jubeln.

Wie eng das Match war, zeigen die Zahlen. Im Dreier-Average hatte Cullen mit 92,34 Punkten nur hauchdünn die Nase vorne gegenüber Clayton (91,14). Auch bei den höchsten Checkouts (Cullen 124, Clayton 120) und den geworfenen 180ern (Cullen 6, Clayton 7) nahmen sich die beiden Protagonisten nichts.

Für Clayton ist einmal mehr vor dem Achtelfinale bei der WM Schluss, Cullen hingegen darf sich auf den Sieger des Duells zwischen Michael van Gerwen und Ricky Evans freuen. (Spielplan und Ansetzungen: Alle Partien der 3. Runde im Überblick)

Die Partien der Darts-WM 2021 am Sonntag:

3. Runde (alle Best of 7 Sets)

Nachmittagssession:

Krzysztof Ratajski - Simon Whitlock 4:0

Kim Huybrechts - Ryan Searle 4:2

Dimitri Van den Bergh - Jermaine Wattimena 4:0

Abendsession

Joe Cullen - Jonny Clayton 3:4

Peter Wright- Gabriel Clemens

Michael van Gerwen - Ricky Evans