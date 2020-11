Bühne frei für den Ally Pally!

Wie die PDC mitgeteilt hat, steigt auch die Darts-Weltmeisterschaft 2021 wieder im altehrwürdigen Alexandra Palace in London. Auftakt zum diesjährigen Darts-Spektakel ist der 15. Dezember, das Finale steigt am 3. Januar. (Alle Spiele der Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

An den ersten neun Tagen bis zum Weihnachts-Break werden die Spiele der ersten und zweiten Runde stattfinden. Vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember werden die Spiele der dritten und vierten Runde absolviert.

Am ersten Tag des neuen Jahres sind die Viertelfinale terminiert und am folgenden Tag stehen die Halbfinale auf dem Programm.

Trotz Corona werden auch in diesem Jahr wieder 96 Spieler an den Start gehen. Neben den 32 Topplatzierten, die ab der zweiten Runde in das Turniergeschehen eingreifen, sind 32 Spieler über die ProTour Order of Merit und 32 internationale Spieler der World Championship International Qualifiers am Start.

Clemens, Hopp und Kurz sicher dabei

Aus deutscher Sicht sind Gabriel Clemens (Saarwellingen), Max Hopp (Kottengrün) und Nico Kurz (Nidderau) bereits sicher qualifiziert. Titelverteidiger ist der Schotte Peter Wright.

"Obwohl 2020 so ein unsicheres und verrücktes Jahr war, ist es fantastisch für jeden, der unseren Sport liebt, dass die William Hill World Darts Championship wie gewohnt stattfinden kann", sagte PDC-Chairman Barry Hearn zu der guten Nachricht.

WM mit Zuschauern?

Selbst Zuschauer sind ein mögliches Szenario im Ally Pally. Die PDC versucht alles, um im Einklang mit den Gesundheitsvorschriften in Großbritannien ein Szenario mit Publikum zu ermöglichen.

"Die Ankündigungen vom Montag bedeuten, dass wir unsere Gespräche mit den relevanten Behörden fortführen können, um hoffentlich erstmals seit März ein Live-Publikum hier in Großbritannien zu haben", sagte Hearn.