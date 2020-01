Peter "Snakebite" Wright hat sein Märchen gekrönt.

Erstmals in seiner Karriere sicherte er sich nach einem 7:3-Sieg über Michael van Gerwen den Titel bei der PDC-WM. Anschließend übermannten den Schotten die Freudentränen.

Die internationale Presse feiert den neuen Darts-Weltmeister. In den Niederlanden wird Wright aber auch als "Darts-Clown" bezeichnet, wie er früher bereits aufgrund seiner bunten Outfits und seines Irokesenschnittes genannt wurde.

SPORT1 zeigt ausgewählte Pressestimmen zum Finale der Darts-WM zwischen Peter Wright und Michael van Gerwen.

Daily Mail (Großbritannien): "Peter Wright gewinnt Darts-WM nachdem der Underdog den Champion Michael van Gerwen in einem Thriller schockt."

Sun (Großbritannien): "'All Wright on night': Tränenüberströmter Wright schlägt MvG und holt den Titel in einem Thriller-Finale."

Express (Großbritannien): "Peter Wright in Tränen nachdem er Michael van Gerwen schlägt und Weltmeister wird."

Guardian (Großbritannien): "Peter Wright schlägt Michael van Gerwen und holt seinen ersten WM-Titel"

Isle of Wight County Press (England): "Peter findet den richtigen Stoff, um den WM-Titel zu gewinnen."

"Dartsclown Wright sorgt für Hangover"

Yahoo Sports: "Wright gewinnt den WM-Titel und rächt sich für die Niederlage 2014 gegen van Gerwen."

De Telegraaf (Niederlande): "Darts-Clown Peter Wright sorgt für Hangover bei van Gerwen."

AD (Niederlande): "Van Gerwen unterliegt in einem spektakulären Finale gegen Wright."

Krone (Österreich): "Underdog Wright entthront van Gerwen."

Blick (Schweiz): "Wright besiegt sein MvG-Trauma und ist Darts-Weltmeister."