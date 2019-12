Die besten Frauen im Darts zum Durchklicken:

Fallon Sherrock scheibt unlängst ein Stück Darts-Geschichte und gewinnt als erste Frau ein Spiel bei einer gemischten Weltmeisterschaft.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace

Doch die junge Britin ist bei Weitem nicht die einzige Frau, die im Zirkus der Männer für Furore sorgt. Bereits vor 18 Jahren schickte sich die erste Frau an, den Männern bei der WM die Stirn zu bieten.

SPORT1 stellt die Power-Frauen in der Welt der fliegenden Pfeile vor und zeigt, wer in Zukunft in Sherrocks Fußstapfen treten könnte.