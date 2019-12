Peter Wright hat auf dramatische Art und Weise das Viertelfinale der Darts-WM erreicht.

Der Publikumsliebling aus Schottland gewann das Generationenduell gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan mit 4:3.

Wright startete furios und führte nach weniger als einer halben Stunde mit 3:0-Sätzen. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte der WM-Finalist von 2014 sein mit Abstand bestes Darts im Turnierverlauf.

Wright mit 149er-Finish

Höhepunkt war sein Finish von 149 Punkten zum 2:1 im zweiten Satz. Davon beflügelt gewann "Snakebite" auch die folgenden sechs Legs und war nur noch einen weiteren Leg-Gewinn vom Viertelfinale entfernt.

Es folgte eine irre Aufholjagd des 23 Jahre alten Youngsters an den Niederlanden. De Zwaan drehte nicht nur Satz vier - nein, auch der fünfte und sechste Satz gingen an "The Black Cobra". In dieser Phase erinnerte er stark an seinen phänomenalen Auftritt in der 3. Runde, als er beim Sieg gegen Dave Chisnall mit über 106 Punkten den bisher höchsten Turnier-Average gespielt hatte.

Während de Zwaan immer selbstsicherer wirkte, zweifelte Wright zusehends mit sich selber.

Auch der entscheidende siebte Satz begann aus seiner Sicht katastrophal. De Zwaan startete mit einem Break und war jetzt komplett auf der Siegerstraße.

Doch ein echter Champion wäre nicht ein Champion, wenn er nicht auch in den schwierigsten Phase noch eine Schippe drauflegen könnte.

Wright gelang das Re-Break. Bis zum 4:3 aus seiner Sicht hielten er und De Zwaan ihren Anwurf. Mit einer 140 bei der ersten Aufnahme stellte Wright die Zeichen auf Sieg, den er bereits um einiges früher hätte sicherstellen können.